【親子溝通】「冷暴力」忽略女兒呼喚 港媽用「長頸鹿語言」改善親子關係

▲ 媽媽在家長互助活動小組，學懂當一個偵探從溝通中了解和調查女兒為何會發脾氣。(有關機構提供)

有沒有想過，為甚麼小朋友這麼喜歡玩煮飯仔，或是扮演不同的職業與角色？對小朋友來說，這個偽裝的小天地安全有趣，是他們認識世界、與外界溝通的方式之一。要走進女兒的世界，與她建立有效的溝通，全職媽媽Winky透過學校參加香港救助兒童會的「從心所育」計劃，學習如偵探般拆解子女的情緒密碼，又化身成長頸鹿，利用正向語言實踐正向管教，與5歲半的女兒一起快樂迎接新學年。

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凡事皆有因 將冰山劈開

女兒晴晴出生後，Winky將全副心思都放在她身上，但仍有時候無法了解她的需要，甚至在她鬧情緒時連自己亦不受控地煩躁起來，無濟於事。在「正向管教在每天」家長互助活動小組，Winky學懂當一個偵探，從溝通中了解和調查女兒為何會發脾氣。她說:「女女很喜歡游水，有天突然悶悶不樂，說不想再去了。不喜歡游水？她說不是。害怕游水？她又說不是。到底為甚麼呢？我要立即找出背後的『冰山』。溝通後發現她不是不喜歡游水，只是學習上遇到樽頸，還未掌握到自由式側頭呼吸的動作。我就建議說，叫老師多跟你練習這動作。她說好，不再抗拒了。」

俗語說「三歲定八十」，0至6歲是兒童發展黃金期，小朋友固然要不斷學習，開發大腦潛能，對家長來說，如何與孩子相處、幫助他們表達自己，也是需要學習的課題。香港救助兒童會推廣正向管教項目--『從心所育』計劃，致力推動正向管教，透過家長互助活動小組讓家長及照顧者明白和尊重兒童權利，在非暴力環境下解決問題，並學習親子溝通的方法，包括「長頸鹿語言」。機構與多間學校及其他本地的非政府組織合作，將計劃帶入學校。

Winky從家長互助活動小組先發掘溝通上遇到的「冰山」，再利用「長頸鹿語言」，跟女兒一起「看一看」、「想一想」、「講一講」，既有助改善親子關係，「冰山理論」亦能應用在丈夫身上，增進家庭和睦。

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無聲勝有聲 陪伴增感情

「從心所育」計劃致力推動正向管教，為兒童建立非暴力的成長環境。身體、行為上的暴力需要及早正視，而語言上的暴力以往較為人所忽略，事實上跟身體暴力一樣具有強大殺傷力。Winky坦言以往容易忽略女兒對自己的呼喚，在課堂上明白了「冷暴力」是甚麼一回事之後，現在積極回應女兒呼喚之餘，更懂得透過陪伴讓女兒學習處理情緒。

以前女兒發脾氣，我會叫她自己坐開一旁冷靜。現在我仍會請她冷靜，不同的是我會坐在她旁邊，陪伴她一起冷靜，讓她知道她並不是孤獨一人的。

回望從前親子間的相處，Winky坦言只會給自己6、7分，參加了為期8堂的活動後，透過不同方法改善溝通、增加互動，得分已上升至8、9分，進步顯著。

除了學到如何跟小朋友溝通，我覺得最大得著是自己變得更有耐性，同時認識到身為媽媽，我也可以利用適當的表達方式，讓小朋友明白每個人都是獨立的，家庭每個成員都同樣重要。我也可以有我的情緒，有疲累和不開心的時候。

父母要懂得抒發個人情緒，才能跟身邊人達致健康溝通，Winky亦慶幸「正向管教在每天」家長互助活動小組成為她的樹窿，為她提供了正向的情緒宣洩渠道，讓她得以言行合一，成為女兒的榜樣。

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責任編輯︰王明芳