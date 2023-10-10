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【從死知生】癌症病人苦於抗病嘆生活無意思　莫樹錦勸勉：生命價值是在路上

醫生診症室 13:12 2023/10/10

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莫樹錦勸勉病人，生命價值是在路上，不單只在乎終局。

眼眉出賣了她，已清楚說明治療方案，前景是算明朗，但仍愁眉不展，醫生便問：「還有未解決疑問嗎？」

終於憤憤不平地回答：「又要手術又要化療，這樣的生活有意思嗎？」是不少癌症病人的老大難問題，想深一層也可以是每人正要或將要面對的人生哲學問題—困苦地活下去值得嗎？

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醫生只懂得兩款電子遊戲，就是Pac-Man（食鬼）和Super Mario（超級瑪利奧），前者是唸大學那些年最受歡迎的遊戲，後者是買給兒子的第一部電子遊戲，Pac-Man或Super Mario總是拼命奔跑向着某個目標進發，Pac-Man要逃避不同顏色的「鬼」，而Super Mario要翻山越嶺避過Koopa Troopa、Goomba和Piranha Plant等陷阱，而每到終點前，定要再跟惡霸，例如Bowser大戰一場，但每次當窮途末路時，常能得到補充便再奮作起來，Pac-Man要吃水果，而Super Mario要得力量必靠Super Mushroom或Fire Flower。

這也是醫生的人生哲學，人生路定有終結，生命價值是在路上，不單只在乎終局，而且平坦的道路並非最快樂，試想沒有挑戰的Pac-Man或Super Mario會好玩嗎？遇上困難、苦處並不打緊，最重要是找到支援解決困境，不僅如此，更要像Super Mario不斷摘取「星星」。對醫生來說，快樂時刻便是摘「星星」，取得愈多愈好，例如化療定會辛苦幾天，但若得到醫生、家人、朋友照顧，便可安然度過，康復後便去大吃一頓來爭取幾顆「星星」。

到了終局，能帶着離開的，就只有那「星星的回憶」。借用日本小說家芥川龍之介詩句：「人生有苦應享樂，人間有死方知生。」（摘自《仙人》）

全文刊於《經濟日報》，原題為「有死方知生

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

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