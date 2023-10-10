【電動車】希慎設港島最大Tesla充電站　引入亞洲首個V4超級充電器

▲ 希慎設港島最大Tesla充電站，引入亞洲首個V4超級充電器。（陳靜儀攝）

希慎今（10日）宣布與Tesla合作設立港島區最大型充電站，並引進亞洲首個V4超級充電器，利園區停車場的Tesla電動車充電器將增至165個，包括15個超級充電器及150個免費目的地充電器，其中最快的超級充電器，只需15分鐘即可補充最高275公里的續航距離，約半小時即可充滿8成電。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Tesla充電設施設於利園一期、利園二期、利園三期、希慎廣場及禮頓中心，3個Tesla V4超級充電器就位於利園一期，有關充電站配備更長的充電線外，充電功率可達至每部車輛最高250kW，效能可支援日後的更新和新增功能；而利園三期及希慎廣場則各設6個V3超級充電器。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，是次最大的投資是騰出銅鑼灣區罕有的車位予充電功能，公司希望對環保、綠色出行及減碳盡責任，認為銅鑼灣作為港島區中心，在此設最大規模充電站可以回應社會需求，亦對帶動區內人流、支持電動車使用及充電等起積極作用。

Tesla區域總監范菁怡表示，現時全港已有65個超級充電站及124個目的地充電站，未來會繼續擴大全港充電網絡，亦冀有更多合作夥伴一同推動可持續發展能源。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰