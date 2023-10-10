  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圈中好媽】陪愛女逛K-Pop商店+跳舞融入文化　郭可盈逾21萬元Hermès手袋意外曝光

娛樂 13:25 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

郭可盈陪愛女林天若融入K-Pop文化。

於千禧年獲封「四大花旦」之一的郭可盈，與曾為TVB流量小生的林文龍，婚後育有13歲女兒林天若（Tania），兩人一直悉心培養女兒，而Tania都不負父母所望，品學兼優是名副其實的學霸。

揚言盼入行從事音樂工作的Tania，熱愛韓國文化，曾與同學們組女團跳K-Pop，年紀輕輕已成班內風頭人物，連表演也負責站C位，跳得有板有眼。

【星二代】林文龍+郭可盈愛女盼入行做音樂　林天若能歌善舞兼成績優異被封學霸

最新影片推介：陳嘉慧專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

陪愛女融入K-Pop文化

長得亭亭玉立的Tania，轉眼間蛻變成一名少女，身高直逼媽媽。她早前貼出一系列少女味十足的韓服照，原來此行爸爸、媽媽亦有同行。

郭可盈連日來分享韓國之旅的相片，當中不乏親子時刻的溫馨點滴。雖然Tania已蛻變成13歲的少女，但出外仍會拖住「前世情人」和媽媽，可見父母女之間的關係非常親密。

點擊圖片放大
+6
+5

向來視愛女如珠如寶的郭可盈和林文龍，不但陪Tania逛K-Pop唱片商店，還到了當地著名的「1 MILLION」舞蹈教室。郭可盈更將Tania的舞姿放到社交平台與眾同樂，不少網民大讚Tania很有天份，甚至問她是否會出道當女團！

點擊圖片放大
+5
+4

【明星豪宅】為愛女於大花園搭帳篷建小天地　郭可盈住半億獨立屋享富泰生活

名貴Hermès手袋

除了溫馨時刻，有網友將焦點放到郭可盈所揹的粉紅色Hermès Kelly手袋上，手袋不經意地亮相於多張相片之中，完美演繹單肩及手挽兩種孭法。據現時市面價值，該款Hermès Kelly手袋曾於2020年以約21.5萬元成交。

郭可盈所揹的Hermès Kelly手袋，於2020年以約21.5萬元成交。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【減肥大作戰】52歲郭可盈皮膚緊緻零皺紋　靠4招保凍齡美肌
12:54 2023/01/10
【減肥大作戰】52歲郭可盈皮膚緊緻零皺紋　靠4招保凍齡美肌
【萬千星輝頒獎典禮2022】郭可盈爆女兒愛睇《聲夢》　12歲愛女Tania坦言想當歌手
17:25 2023/01/10
【萬千星輝頒獎典禮2022】郭可盈爆女兒愛睇《聲夢》　12歲愛女Tania坦言想當歌手
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角
09:53 2023/01/26
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角
【夫妻相處】郭可盈林文龍結婚19週年　郭母送一物及手寫17字祝賀
11:55 2023/03/12
【夫妻相處】郭可盈林文龍結婚19週年　郭母送一物及手寫17字祝賀
【星二代】林文龍+郭可盈愛女盼入行做音樂　林天若能歌善舞兼成績優異被封學霸
11:59 2023/06/15
【星二代】林文龍+郭可盈愛女盼入行做音樂　林天若能歌善舞兼成績優異被封學霸
【星二代】林文龍郭可盈愛女盡得父母靚基因　13歲林天若有意入行當歌手
18:30 2023/10/02
【星二代】林文龍郭可盈愛女盡得父母靚基因　13歲林天若有意入行當歌手

你可能感興趣

【減肥大作戰】52歲郭可盈皮膚緊緻零皺紋　靠4招保凍齡美肌
12:54 2023/01/10
【減肥大作戰】52歲郭可盈皮膚緊緻零皺紋　靠4招保凍齡美肌
【萬千星輝頒獎典禮2022】郭可盈爆女兒愛睇《聲夢》　12歲愛女Tania坦言想當歌手
17:25 2023/01/10
【萬千星輝頒獎典禮2022】郭可盈爆女兒愛睇《聲夢》　12歲愛女Tania坦言想當歌手
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角
09:53 2023/01/26
【星級靚媽】熊黛林演《家庭榮耀》過足戲癮　阿Lynn想繼續挑戰再奸角
郭可盈 娛樂人物職業 演員 林文龍 爸媽心聲 娛樂行業 手袋 舞蹈 南韓

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾