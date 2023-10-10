【圈中好媽】陪愛女逛K-Pop商店+跳舞融入文化　郭可盈逾21萬元Hermès手袋意外曝光

▲ 郭可盈陪愛女林天若融入K-Pop文化。

於千禧年獲封「四大花旦」之一的郭可盈，與曾為TVB流量小生的林文龍，婚後育有13歲女兒林天若（Tania），兩人一直悉心培養女兒，而Tania都不負父母所望，品學兼優是名副其實的學霸。

揚言盼入行從事音樂工作的Tania，熱愛韓國文化，曾與同學們組女團跳K-Pop，年紀輕輕已成班內風頭人物，連表演也負責站C位，跳得有板有眼。

【星二代】林文龍+郭可盈愛女盼入行做音樂 林天若能歌善舞兼成績優異被封學霸

最新影片推介：陳嘉慧專訪

陪愛女融入K-Pop文化

長得亭亭玉立的Tania，轉眼間蛻變成一名少女，身高直逼媽媽。她早前貼出一系列少女味十足的韓服照，原來此行爸爸、媽媽亦有同行。

郭可盈連日來分享韓國之旅的相片，當中不乏親子時刻的溫馨點滴。雖然Tania已蛻變成13歲的少女，但出外仍會拖住「前世情人」和媽媽，可見父母女之間的關係非常親密。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

向來視愛女如珠如寶的郭可盈和林文龍，不但陪Tania逛K-Pop唱片商店，還到了當地著名的「1 MILLION」舞蹈教室。郭可盈更將Tania的舞姿放到社交平台與眾同樂，不少網民大讚Tania很有天份，甚至問她是否會出道當女團！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【明星豪宅】為愛女於大花園搭帳篷建小天地 郭可盈住半億獨立屋享富泰生活

名貴Hermès手袋

除了溫馨時刻，有網友將焦點放到郭可盈所揹的粉紅色Hermès Kelly手袋上，手袋不經意地亮相於多張相片之中，完美演繹單肩及手挽兩種孭法。據現時市面價值，該款Hermès Kelly手袋曾於2020年以約21.5萬元成交。

▲ 郭可盈所揹的Hermès Kelly手袋，於2020年以約21.5萬元成交。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R