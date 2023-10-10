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【親子好去處】星街小區化身萬聖節親子聖地 10月底舉行殭屍快閃舞

親子好去處 17:36 2023/10/10

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大會網站圖片

星街小區將於10月29日 (星期) 下午12 時起舉辦首個的「不給糖就搗蛋」親子活動，活動亮點是設有殭屍快閃舞表演，歡迎各位家長帶同小朋友參與同樂，來個共享繽紛刺激與美食的萬勝節。

是次「不給糖就搗蛋」親子活動亮點是在 TMK Rap & Rolls 外的月街上演殭屍快閃舞。表演將於三個時段舉行：中午12:15 、下午3:15 及黃昏 6:15 進行，把全日熱熾的萬聖節活動氣氛推到高峰。

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於是次親子萬勝節慶典可享受星街小區多間不同特色的餐廳和商店帶來特別的慶祝活動，詳情如下：

  • 中午12:00至黃昏6:00 期間：舉行「不給糖就搗蛋」活動，給所有小朋友提供免費糖果，數量有限，送完即止：The Pizza Project、Pici、TMK Rap & Rolls、Matchali、Francis 及 Salvo
  • 中午 12:00 至下午 3:00 期間：Pici 及 The Pizza Project 的堂食客人可進行面部彩繪，打扮成各種獨樹一幟的造型。
  • 中午 12:00 至下午 3:00 期間：TMK Rap & Rolls 有一名紋身師在現場為早午餐的客人提供一次性紋身服務。
  • 參加商戶及餐廳提供一系列 HKD50 起的外賣美食及精品，歡迎在附近遊玩的家庭前來。

大家趕緊設定日曆提示，並在10月29日穿上你的萬聖節服飾來到星街小區，度過一個歡樂又刺激的一天!

活動詳情瀏覽 https://piratagroup.hk/halloween-2023/ 

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