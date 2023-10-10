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【旅遊日本】《咒術迴戰》限定澀谷事變主題Cafe　10月19日起遊日本歎暗黑餐點【內附地址】

休閒消費 13:12 2023/10/10

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

今次「澀谷事變」主題Cafe走暗黑路線，帶大家走入《咒術迴戰》的魔幻戰爭世界。（官網圖片）

《咒術迴戰》第二季「澀谷事變」激烈大決戰，帶劇情進入關鍵章節，引起連番討論！承接這股熱潮，「澀谷事變」主題Cafe即將於10月19日起相繼登陸東京、大阪和名古屋，每個主角都有專屬餐點，現場更會發售限定周邊，即將遊日的粉絲們絕對不能錯過！

最新影片推介

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【靚太安樂窩】跟可嵐學整菲律賓甜品Taho　 5款簡單材料10分鐘完成高鈣有益

今次「澀谷事變」主題Cafe走暗黑路線，帶大家走入《咒術迴戰》的魔幻戰爭世界。而更用心的是，Cafe為６大主角打造主題餐點，鹹點、甜品都有，從其造型、用色、材料都貫徹各個角色的風格，如夏油傑咒靈球芭菲、釘崎野薔薇稻草人壽司、虎杖悠仁手指熱狗等，其中最特別的，莫過於五條悟獄門疆Tiramisu，造型神還原動畫中，令人毛骨悚然的雙眼！

除了有得食，還有得買！「澀谷事變」主題Cafe現場將發售一系列限定周邊，數量有限，售完即止！其中包括吊飾、Q版角色立牌、杯、鎖匙扣等等，別具收藏價值！

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咒術迴戰》期間限定咖啡廳「2023 澀谷事變」

東京（澀谷）：BOX cafe&space GEMS 澀谷店
日期：10月19日至2024年1月21日
地址：東京都渋谷区渋谷3丁目27−11（GEMS渋谷 3F）

東京（澀谷）：BOX cafe&space SHIBUYA109 澀谷店
日期：11月16日至2024年1月21日
地址：東京都渋谷区道玄坂2-29-1（SHIBUYA109 地下2F）

大阪梅田：BOX cafe&space HEP FIVE店
日期：10月26日至2024年1月28日
地址：大阪府大阪市北区角田町5-15（HEP FIVE 7F）

名古屋：BOX cafe&space 名古屋LACHIC 2號店
日期：2023年10月26日至2024年12月17日（日）
地址：愛知県名古屋市中区栄3-6-1（LACHIC 地下1F）

記者：Panda

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