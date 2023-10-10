【時尚速報】MM6聯乘Salomon第二擊　水袋背心+行山靴徹底時裝化　

今年秋冬季，MM6即將與Salomon推出6款新品，而剛剛率先曝光的有Cross Wader越野過膝靴和ADV Skin 5水袋背心。

去年MM6 Maison Margiela與Salomon的聯乘鞋款，其中一款紅色鞋款因為得到歌手Rihanna在Super Bowl演唱時穿著而得到空前大賣，同時叫人知道Maison Margiela這條副線系列MM6 Maison Margiela（MM6）雖然沒有John Galliano（主線創作總監）助陣，但背後的設計團隊顯現在創作上更依循已離開品牌Martin Margiela所走過的路線，叫過去品牌的死硬派支持過檔於副線上。

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且看看兩個先曝光的新品：Cross Wader越野過膝靴，將Salomon的越野鞋變成一對長長的過膝長靴，而ADV Skin 5水袋背心，就索性將遠足和跑山人士經常穿著備有水袋的背心時裝化，帶來貼身和訪氣網背帶設計。

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雖然將山系服時裝化，於今天來說並不是新鮮的事情，但這一次MM6的而且確設計得非常破格，應該不乏支持者掏腰包。

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記者：何偉雄