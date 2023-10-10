【虎媽收火】兩女兒高壓下成長哈佛耶魯畢業　虎媽經歷大病覺悟：不想女兒一世討厭她

▲ 一場大病令虎媽收火！

耶魯「虎媽」蔡美兒（Amy Chua）因為作有《Battle Hymn of the Tiger Mother》中譯為《虎媽戰歌》一書而成名，她以極端、高壓式育兒方式，成功將兩個女兒育成學霸，分別哈佛及耶魯畢業。不過這位虎媽日前卻透露因為自己大病了一場，突然覺悟反思從前的教育方式令到母女關係緊張，為了緩和關係，蔡美兒變成一名溫和的媽媽。

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60歲的蔡美兒在美國出生，父母是華裔，從小她都在父母高壓下成長，長大後在律師事務處工作，及後更成為了耶魯大學教授，而她婚後都以同樣的方式教育兩個女兒。她要求兩名女兒Sophia和Lulu樣樣都要第一，絕不允許女兒失敗，用嚴厲辱罵的言語如「垃圾」等激發女兒上進，威脅會燒掉他們玩具等，讓兩個女兒乖乖聽話，而她更將虎媽式育兒方式結集成書，有人說她是「地球上最糟糕的母親」。

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當中蔡美兒更訂立了10條殘酷家規，當中包括:

1.不准夜不歸宿

2.不准參加學校的小組娛樂活動

3.不准參加校園演出

4.不准抱怨沒有參加校園演出

5.不准看電視或玩電子遊戲

6.不准擅自選擇自己喜歡的課外活動

7.不准有任何一門科目的成績低於A

8.除了體育與話劇，其他科目不准不拿第一

9.不准練習鋼琴及小提琴以外的樂器

10.不准在某一天不練習鋼琴及小提琴

大家都紛紛好奇，她的兩個女兒長大會變成怎麼，但書本出版9年後，大女Sophia成功考入哈佛大學，之後到耶魯大學法學院讀碩士，後來更加入美國軍法部隊，成為二級少尉，現成為美國最高法院大法官的助理。而Lulu同樣在哈佛大學藝術歷史系畢業，在工作一年後再次回到哈佛大學讀碩士，於去年畢業。

不過在5年前，蔡美兒經歷了一場大病，她患上嚴重憩室炎，被醫生告知有生命危險。突然的噩耗讓她覺悟：

天啊，如果我真的死在醫院裡，我應該和女兒說不曾說出口的話。我應該告訴她們我有多以她們為榮。儘管我總是過於苛刻及挑剔，但她們真的比我更有才華，更出色。這完全超出了我的期望。

一場重病讓虎媽「收晒火」變成溫和媽媽，她後悔說過的那些嚴厲的話，以及發洩在女兒身上的脾氣，她現在開始換位思考，重新審視自己過去的作風。加上有段時間她和女兒Lulu爭吵不斷，母女感情陷入危機，她意識到若自己不作出改變，女兒可能會一世討厭她：「所以我退了一步」。

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責任編輯︰王明芳