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【中央肥胖】兩個年歲屬最高危中年發福時期　中醫師推薦一款消脂茶調節血脂【內附食譜】

保健美顏 17:46 2023/10/10

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楊明霞醫師表示，中醫的理論上，有「女七男八」的說法，意指女子每相隔七年，男子相隔八年，生理上會有明顯改變。（iStock圖片）

最近，潮流興起了人魚綫和健碩腹肌，不少男藝人即使年近五十仍狂操肌，誓要踢走大肚腩。很多人踏入中年，身形便開始走樣。有研究指出女性在38歲、男性在44歲，是最高危的發福時期。

為甚麼人到中年特別容易發福？

中醫的理論上，有「女七男八」的說法，意指女子每相隔七年，男子相隔八年，生理上會有明顯改變。四七（28歲）、四八（32歲）分別是女子及男子機能最佳狀態，此後便慢慢衰退。到五七（35歲）的女子及五八（40歲）的男子，氣血減弱，新陳代謝減慢，便真正踏入衰老的階段，容易形成大肚腩。

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要減肥首先要了解為何會發福，肥胖的成因可分為先天及後天兩類。先天肥胖亦可解作遺傳性肥胖，身體肥胖細胞體積較大，會較易長胖。後天因素則與都市人飲食習慣有密切關係。

流行快餐的飲食文化令都市人飲食經常「肥甘厚味」（即高糖分、高脂肪、高膽固醇的膳食），加上欠缺運動，無機會消耗卡路里，令新陳代謝減慢，形成虛胖。男士肥胖多集中於中央位置，女士則為腰部以下，特別是腹部和大腿。

不少OL雖然上半身纖瘦，但卻有一個揮之不去的小肚腩，主要原因是她們經常坐，有時候聚精會神工作，一坐便八小時。經常坐會使血液循環變差，水分囤積導致水腫。「水向下流」，所以水腫情況主要出現在下半身，例如腿部、肚子及臀部。

很多人食無定時，更將食物的分量錯誤地分布在一日三餐中，早餐少食（甚至不吃）、午餐多量（經常遲食)、晚餐豐富，更有消夜的習慣。但中醫的角度，一日三餐的分布應為「早餐宜多、午餐宜好、晚餐宜少」，定時進餐，懂得有效地「揀飲擇食」，便能避免中年發福。

山楂中的熊果酸能調節血脂，可抑制肝細胞微粒體中的膽固醇。（iStock圖片）

在此，介紹一款簡單方便的消脂茶給大家：

消脂山楂茶

材料普洱茶 2錢、山楂 3錢、決明子 3錢。
製法1. 把所有材料洗淨，放入杯中茶隔內。
2. 注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘即可飲用。
功效
  • 普洱茶能降低血漿膽固醇、游離脂肪酸以及抑制肝中膽固醇合成，從而達到降血脂的功效。
  • 山楂中的熊果酸亦能調節血脂，可抑制肝細胞微粒體中的膽固醇。
  • 決明子則能抑制血清膽固醇，幫助降血壓及降升脂。

除了食療，臨床上也會根據患者的情況，辨證論治，以中藥或配合針灸，透過改善體質來解決中央肥胖的問題。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）

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