【揚威國際】9名港生囊括國際寫生比賽10個獎項 15歲男拔生奪「最佳個人系列」大獎

▲ 香港學生劉禹之與8名學生揚威葡萄牙現場寫生畫比賽 ，為港增光!

再有香港學生揚威國際，9名本港學生在剛結束的 「第24屆葡萄牙埃武拉國際青少年現場寫生比賽」中，擊敗來自世界各國學生，勇奪9獎項，成為獲邀參賽12隊中，奪得最多獎項的隊伍，為港增光！

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這是三年新冠疫情過後，港生再次踏上這比賽征途。今年賽事行程緊密，到步後港生要克服時差外，更遇上比賽週内多日天氣達35°C或以上，最终堅持完成賽事。各參賽者到步後才獲通知每日比賽地點及範圍，在指定時限内作畫及交畫，為期一週。

參賽學生須在大清早走遍古城各角作畫，於傍晚6時交畫作，在當地時間10月6日比賽完成後，大會就每人的整體作品集作進行總評。 雖然參與是次比賽的大部份青少年學生是首次作賽，但港隊善於利用不同繪畫媒體一週内以不同風格作品，包括水彩、炭筆、水墨、鋼筆、淡彩素描等多元風格畫作演譯古城風貌，獲大會評審團耳目一新及各國師生一致好評，最終不單囊括9個個人獎項，亦同時奪得「最佳個人系列」最高殊榮共獲10項獎項！



以下為得獎港生名單 :

「特定景點」第一名及「最佳個人系列」大獎：劉禹之（15歲）

「特定景點」第一名：許心悠（16歲）

「特定景點」第二名：林葦庭（14歲）

「特定景點」第三名：徐天敏（12歲）

「特定景點」優異獎：

蔡欣橋（16歲）

黃楚鈞（16歲）

陳愷潞（14歲）

梅雅婷（13歲）

班拿茱莉思源橋（13歲）

15歲來自香港拔萃男書院的劉禹之則一系列水彩及水墨畫，奪得最高榮譽的「最佳個人系列」大獎！評判認為他不單能夠揮灑自如以水彩勾畫出古城不同角度的風景外觀，亦同時能夠捕捉古建築物的外觀，以色彩活化古城每一景物，令人印象深刻、難以忘懷。

▲ 香港學生劉禹之獲得「特定景點」第一名及「最佳個人系列」大獎

被聯合國列為文化遺產古城的葡萄牙埃武拉古城，每年都會由非牟利機構及當地市政府舉辦國際青少年現場寫生比賽，至今已有24年歷史，亦是全球三大現場寫生比賽之一。賽事分為首階段投畫比賽，大會從世界各地20國寄來的作品中，不但挑選出個人獎項，亦同時選出全球最佳院校及獲邀到古城參加即場寫生比賽的隊伍。

本港博藝堂畫室在首輪賽事中獲最高榮譽的最佳院校大獎（Grand Prize)，亦史無前例第15年奪全球最佳畫苑大獎，成為比賽24年來奪得這項最高殊榮最多的院校！

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責任編輯︰王明芳