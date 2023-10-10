【牙齒健康】擠大量美白牙膏刷牙滿嘴泡最乾淨？　牙醫警告：傷牙又浪費

▲ 擠大量美白牙膏刷牙滿嘴泡最乾淨？牙醫警告：傷牙又浪費。

人人都想擁有一口潔白牙齒，但用過量美白牙膏刷牙，效果可能適得其反。

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據日本媒體Hint-Pot報道，日本牙醫吳本勝隆提醒，有很多人嚮往潔白牙齒，於是會長期使用美白牙膏，刷牙時甚至習慣擠出大量牙膏、並先用水沾濕牙刷幫助起更多泡，以為這樣就能更有效預防牙齒疾病；但這些做法統統都是錯誤。

吳本勝隆首先指出，使用含有三聚磷酸納等活性成分的美白牙膏，雖然能幫助去除牙齒污漬，但長期過度使用這些含磨蝕劑的產品，有可能損害牙齒表面琺瑯質和牙齦，傷害牙齒健康。

另外，吳本勝隆表示，刷牙時擠越多牙膏、起泡越多，並不代表越能刷得乾净。他解釋，使用大量牙膏對預防齲齒和牙周病效果不大，實際上甚至會影響刷牙效果、浪費牙膏。至於在刷牙前先沾濕牙刷再擠牙膏、方便更多起泡的習慣，吳本勝隆指這樣會影響人的判斷，誤以為已經刷牙徹底，但這些都不足以保護牙齒健康。

正確使用牙膏及護牙貼士

吳本勝隆建議，大家應選擇磨蝕性較少的牙膏產品，避免在牙齒表面造成刮痕和牙菌斑堆積。最好選擇含氟的牙膏，可以預防齲齒和強化琺瑯質，保護牙齒免受酸和細菌侵蝕。

其次，牙膏使用量應根據年齡劃分。半歲至2歲的幼兒，需要約3毫米用量牙膏；3至5歲的兒童，需要5毫米用量；6歲以上的人普遍需要約1厘米用量牙膏。

最後，除了注意牙膏用法和正確刷牙，日常生活中保護牙齒的好習慣也不能缺少。吳本勝隆提醒，應避免攝取容易導致牙齒變色的食物和飲料，例如多酚和花青素；同時不要吸煙，也有助防止牙齒變黃。還要定期到牙科進行檢查，徹底保護牙齒健康。

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日本雜誌《MONOQLO》比拼了市面15款牙膏，品牌包括獅王、小林製藥、Sunstar等，根據去污、抗菌、防口臭、美白功效和成分進行評分，找出表現最優勝的牙膏。完整排名如下：

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責任編輯：羅嘉欣