【機不離手】去廁所睇電話可致嚴重後果　醫生警告：有機會造成直腸脫垂

▲ 外國有腸胃科醫生指出，長時間坐在馬桶上會令直腸及肛門產生極大壓力，甚至有可能造成直腸脫垂。

不少人上廁所時會帶著手機消耗時間，不過外國就有腸胃科醫生坦言，這種行為會令直腸及肛門產生極大壓力，嚴重者甚至有可能造成直腸脫垂，影響身體健康，得不償失。

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綜合《鏡報》、《紐約郵報》等外媒報道，曾在史丹福大學和哈佛大學接受培訓的腸胃科醫生Saurabh Sethi在TikTok（海外版抖音）發布影片，表示上廁所時觀看影片、查看電子郵件或瀏覽社交媒體消磨時間的行為看似「無害」，但其實會對健康造成不少影響，呼籲民眾停止。

他指出，上廁所尤其是大便時用手機，可能會導致坐在馬桶上的時間加長，從而對直腸及肛門造成壓力，更有可能導致痔瘡、肛裂甚至直腸脫垂的問題。

除此之外，在廁所「撳電話」的習慣還有可能令手機成為細菌的滋生地。Saurabh Sethi引述研究，指出一部普通的智慧型手機，甚至比公廁的馬桶廁板更髒。如果手機成癮實在嚴重、無法將手機放在浴室外，他建議至少在附近準備好消毒濕紙巾，上完廁所後再用來清潔手機。

根據報道，英國倫敦衛生與熱帶醫學學院早在2011年就發現六分之一的手機上有糞便的殘留。

而去年的一項國際研究則顯示，有超過65%的成年人會將手機帶進廁所；其中使用率最高的國家為西班牙，將近80%，最低的則是德國，使用率略低於55%。另外，研究亦顯示，年齡介於26至41歲的人士最有可能養成這個令細菌纏身的習慣，其次則為18至25歲人士。

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責任編輯：羅嘉欣