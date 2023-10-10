  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機不離手】去廁所睇電話可致嚴重後果　醫生警告：有機會造成直腸脫垂

醫生診症室 13:33 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

外國有腸胃科醫生指出，長時間坐在馬桶上會令直腸及肛門產生極大壓力，甚至有可能造成直腸脫垂。

不少人上廁所時會帶著手機消耗時間，不過外國就有腸胃科醫生坦言，這種行為會令直腸及肛門產生極大壓力，嚴重者甚至有可能造成直腸脫垂，影響身體健康，得不償失。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】大埔振興推生酮牛丸牛漢堡　幫助燃燒脂肪食得健康

綜合《鏡報》《紐約郵報》等外媒報道，曾在史丹福大學和哈佛大學接受培訓的腸胃科醫生Saurabh Sethi在TikTok（海外版抖音）發布影片，表示上廁所時觀看影片、查看電子郵件或瀏覽社交媒體消磨時間的行為看似「無害」，但其實會對健康造成不少影響，呼籲民眾停止。

他指出，上廁所尤其是大便時用手機，可能會導致坐在馬桶上的時間加長，從而對直腸及肛門造成壓力，更有可能導致痔瘡、肛裂甚至直腸脫垂的問題。

除此之外，在廁所「撳電話」的習慣還有可能令手機成為細菌的滋生地。Saurabh Sethi引述研究，指出一部普通的智慧型手機，甚至比公廁的馬桶廁板更髒。如果手機成癮實在嚴重、無法將手機放在浴室外，他建議至少在附近準備好消毒濕紙巾，上完廁所後再用來清潔手機。

根據報道，英國倫敦衛生與熱帶醫學學院早在2011年就發現六分之一的手機上有糞便的殘留。

而去年的一項國際研究則顯示，有超過65%的成年人會將手機帶進廁所；其中使用率最高的國家為西班牙，將近80%，最低的則是德國，使用率略低於55%。另外，研究亦顯示，年齡介於26至41歲的人士最有可能養成這個令細菌纏身的習慣，其次則為18至25歲人士。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【機不離手】躺著玩手機暗藏1高風險後果　醫生警告：嚴重致毀容需動手術
14:12 2023/10/08
【機不離手】躺著玩手機暗藏1高風險後果　醫生警告：嚴重致毀容需動手術
【KO痔瘡】醫生解構痔瘡2大徵狀　揭排便不應超過8分鐘
14:06 2023/09/05
【KO痔瘡】醫生解構痔瘡2大徵狀　揭排便不應超過8分鐘
【細菌溫床】6成人去廁所會睇電話　醫生警告 : 增加患痔瘡風險
14:10 2023/08/15
【細菌溫床】6成人去廁所會睇電話　醫生警告 : 增加患痔瘡風險

你可能感興趣

【機不離手】躺著玩手機暗藏1高風險後果　醫生警告：嚴重致毀容需動手術
14:12 2023/10/08
【機不離手】躺著玩手機暗藏1高風險後果　醫生警告：嚴重致毀容需動手術
【KO痔瘡】醫生解構痔瘡2大徵狀　揭排便不應超過8分鐘
14:06 2023/09/05
【KO痔瘡】醫生解構痔瘡2大徵狀　揭排便不應超過8分鐘
【細菌溫床】6成人去廁所會睇電話　醫生警告 : 增加患痔瘡風險
14:10 2023/08/15
【細菌溫床】6成人去廁所會睇電話　醫生警告 : 增加患痔瘡風險
醫生 健康問題 社交平台 痔瘡

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾