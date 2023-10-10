【身心受挫】40歲妻患乳癌接受全乳切除　術後老公嫌「形狀差異太大」 致離婚

▲ 40歲妻患乳癌接受全乳切除，術後老公嫌「形狀差異太大」 致離婚。

乳癌是不少女士們的惡夢，除了影響身心，更有機會令伴侶之間感情受損！10月是國際乳癌防治月，有外科醫生便指過去曾目擊不少乳癌女病人，於接受乳房切除手術後，令夫妻床第出現障礙，繼而離婚收場；提醒病人早期發現及早期治療的重要性。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫生近日在Facebook發文指20多年前，那個時代罹患乳癌，很容易就可能需要切除全乳。陳榮堅曾遇到一個案例，令他非常揪心。他回憶指，該名女病人當年約40歲。初初證實患乳癌時，女病人每次覆診治療，其丈夫總會陪在身旁，感覺很支持、鼓勵太太。但由於醫療技術所限，當年女病人只能接受全乳切除手術，未想到夫妻關係會因此大受影響。

陳榮堅指手術後，女病人仍要接受覆診，由於良久未見丈夫，有一次隨口關心詢問：「你先生好像很久沒來了？」竟意外觸及對方痛處，令對方突然崩潰大哭，他才得知原來兩人已離異。女病人表示，手術後本來也覺得還好，但可能因形狀差異太大，久而久之在男女床笫之間的事，就開始造成了一些障礙問題，最後導致二人離婚。陳榮堅遂慨嘆：

其實以前在醫學中心時，這樣的案例並不少見。

陳榮堅提醒，隨著醫療不斷的進步，即便是很大、很兇猛的乳癌，只要一開始先做前導治療，腫瘤是有機會能縮小，而且可以保留乳房的形狀。以大概率而言，他所遇到的乳癌患者，大概有90%的人不需要乳房全切除。甚至有很多病人切除腫瘤後，乳房的形狀也幾乎沒有被破壞。

文章內容獲「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」授權刊登。

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責任編輯：羅嘉欣