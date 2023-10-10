【名校尖子】父子同為喇沙仔　招浩明婚後不設防盼一索得男三代同堂讀喇沙

▲ 招浩明早前返回母校，回憶湧上心頭。

因在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」而令觀眾熟悉藝人招浩明，將於今年11月11日(光棍節)與未婚妻Sophia拉埋天窗，兩人不諱言婚後會不設防努力造人。曾就讀本地著名男校喇沙書院的招浩明，招爸爸同樣是「喇沙仔」，所以浩明希望第一胎就可以生兒子入讀喇沙，達成「三代同堂讀喇沙」的心願!

最新影片:

愛情經得起翻山越嶺

招浩明與未婚妻Sophia早前接受TOPick記者訪問，兩人透露選擇在海拔4130米尼泊爾高山拍攝婚照，期間經歷冇水、冇電、冇沖涼、冇洗面，每天跨山越嶺日行三萬步，踏過急流瀑布才踏進Annapurna大本營拍攝婚照，過程雖苦，但亦非常難忘，亦引證了兩人的愛情經得起翻山越嶺的考驗，Sophia說:

登山如同人生，困難讓我們成長。

為何兩人會選擇尼泊爾拍攝婚照？原來背後是有一個故事，兩人因為尼泊爾這個地方而結緣，招浩明與Sophia在一個朋友的聚會認識，當年招浩明還是空少，曾經停留在尼泊爾，而Sophia剛巧從尼泊爾做完義工回港，兩人就因為這個地方而展開了話題，繼而產生愛火成為情侶，不過拍拖多年的他們從沒踏足過尼泊爾，所以今次兩人決定往尼泊爾拍攝婚照，在這個結緣的地方一起留下「愛的足跡」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

盼一索得男

「喇沙仔」招浩明直言婚後不設防，希望第一個就生兒子並且入讀喇沙，其父也是「喇沙仔」，如果孫仔都入讀，就是「三代同堂讀喇沙」!招浩明早前曾返回母校接受TOPick記者的訪問，當他踏上校門一刻非常感觸，回憶一幕幕湧現，見到籃球場是不禁露兩手表演射籃，他坦言喇沙最令他難忘是融洽的師生關係：

喇沙所有老師都是跟學生打成一片，你問任何一個在喇沙書院讀過的學生，都會知道，畢業後十分感恩、感謝這裡老師。

招浩明從小品學兼優，惟讀到中二時，跟家人移居到美國，大學畢業於美國加州州立大學商業及財務管理學系，曾任職ibank，但因自小喜歡表演，所以放棄美國一切回流返港追演藝夢，除了《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」外，最近播出的《寵愛Pet Pet》中挑戰飾演渣男，而狗主角「冬甩」Romeo就是浩明的愛犬。

未婚妻新聞系高材生

招浩明未婚妻Sophia曾於2006年入選第20屆香港特別行政區傑出學生，畢業於香港中文大學新聞與傳播系，曾任記者及公關，考獲一定的資格及證書後，現職可持續金融分析師。

▲ 兩人日行3萬步，登上海拔4130米尼泊爾高山，喻意愛情經得起翻山越嶺。受訪者提供

喇沙書院人才輩出

喇沙書院創校超過90周年，是本地的傳統名校，多年來培育無數精英，在各界發光發熱，舊生以身為「喇沙仔」為榮。喇沙書院校長唐煥星曾接受TOPick訪問，他強調學校重視全人教育，提供機會讓學生發揮潛能，縱然喇沙書院橫掃學界獎項，但總有落敗時，他勉勵學生

識得贏，也要識得輸。

喇沙重視全人教育，包括學生的品德培育、學業成就、活動參與。他認為每個學生都有潛質，學校要給予機會，讓學生的潛質發揮出來，培育他們成為一個人才。除了恆常課堂學習外，校方按學生興趣及才能提供機會，唐校長希望每個學生都能在喇沙發揮所長。

喇沙仔叱吒學界頒獎台，學生能文能武。校內有40多個學會及興趣小組，運動團隊逾20個，音樂上有各式各樣的樂團，如交響樂團、中樂團、管樂團、弦樂團、合唱團等，文化活動有朗誦、寫作、演講等，至於運動項目更是多不勝數。

難怪招浩明都想將來的兒子入讀，婚後要努力造人了！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者:陳麗薇