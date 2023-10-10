【你好，我的大夫】許俊豪自薦加彈唱戲碼冧蔡思貝　Patrick Sir被封「新一代賤人」

▲ 《你好，我的大夫》

TVB劇集《你好，我的大夫》昨晚（10月9日）劇情講述自六君子醫舍結業後，嘉應（蔡思貝飾）與清勁（何廣沛飾）感情發展似乎告一段落，Hunter（許俊豪Lincoln飾）亦正式發功直球示愛，並自揭暗戀嘉應14年真相。

14年前Hunter因父親破產由少爺仔變成打工仔，靠任職流動中醫幫補家計的他、全靠嘉應的照顧及照應才逐步邁向成功。

【你好，我的大夫】Ed師兄不敵病魔網民不捨 孔德賢拍喊戲前匿埋成粒鐘唔見人

▲ Hunter自揭暗戀嘉應14年真相。

被嘉應善良深深打動的Hunter，之前因一直有感嘉應放不下清勁，為成全愛人之美才等足十多年未有示愛。

隨著六君子結業，Hunter有感「應勁」復合無望，終鼓起勇氣直接表白：「我知你一直都冇諗我，唔緊要，我希望你依家開始諗吓我。」眼見口花花的Hunter轉玩深情Tone，嘉應亦似乎備受打動，並在沙灘寫字向張醫師送上生日祝福，莫非嘉應最終真的情歸Hunter？

最新影片推介：陳嘉慧專訪

自彈自唱冧思貝

昨晚Hunter及嘉應極盡浪漫能事，包括遊電單車河、海邊談心及沙灘嬉水等，Hunter稍後集數更會行動升級，自彈自唱情歌氹嘉應入睡。

據知該幕浪漫戲碼更是Lincoln向監製自薦：「收到劇本後我有同監製商量到底有咩浪漫嘅事會令嘉應感動，我當時話自己學過結他同鋼琴，最後我哋就揀咗自彈自唱結他氹嘉應瞓覺。首歌係監製揀嘅，我就要花啲時間去練前奏，因為始終揼低咗一段時間。」

Lincoln又謂與思貝在互動場口上有不少小心思，以加強角色說服力，包括刻意保持距離：「例如電單車戲或者沙灘談心戲，大家都可以留意到我哋嘅肢體語言係點到即止嘅，都係我捉吓佢手踭或者佢搭吓我膊頭，主要想表達角色嘅戀人未滿關係，同埋我對佢嗰種純純嘅愛。」

其實嘉應與清勁及Hunter的三角戀，自上周起在網絡引發不少熱討，由於清勁性格太戇直又離地，大部分網民均支持Hunter抱得美人歸，更封他為「絕世暖男張醫師」：「加油，希望早日征服嘉應」、「嘉應應該揀張醫師」，另還有網民指Lincoln似「靚版laughing哥」，足見Hunter一角十分入屋。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【你好，我的大夫】蔡思貝忍淚講電話具感染力 區明妙空連環落淚騷演技

被封「新一代賤人」

之前曾憑不同個案引發迴響的《大夫》，這周將再有兩大病患及事故個案貫穿整周劇情。昨晚率先發生的個案是鍾展祥（曾健明飾）因右腦中風入院，為了改善其左側偏癱問題，祥兒子（林溥來Patrick Sir飾）參與了中西醫協作計劃，並要求嘉應（蔡思貝飾）即日為父親針炙。

同日展祥突然心臟病發，方醫生（鍾采浠飾）搶救無效。展祥離世後，祥兒子大怒並將矛頭直指嘉應，令剛轉投政府診所不久的嘉應停薪留職之餘，事件最終鬧上法庭，嘉應需獨力應付祥兒子的指控及方醫生的夾擊…

個案亮點是雖然Patrick Sir角色看似對父親照顧有加，但由於明顯未有理會父親感受，遭網民直指相當有問題，並笑言要報《東張西望》：「以後唔睇Patrick Sir，取代爛賭發做新一代賤人，Patrick Sir壞人黎架，報東張！」、「Patrick Sir好似有問題，佢老豆嘅反應都怪怪地」、「睇眉頭眼額已覺得係奸」。

除了Patrick Sir，昨晚客串演出的黎彼得、戴祖儀及陳榮峻亦引發不少討論；據知稍後再有一名超強綠葉客串做彩蛋飾演露宿者，萬勿錯過。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R