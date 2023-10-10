【氣象學堂】颱風「小犬」半日雨量破歷年10月紀錄　梁榮武解構秋颱威力+V型路徑

▲ 前香港天文台助理台長梁榮武解說秋颱形成的原因。

踏入10月秋季，本港仍然受到颱風「小犬」以V型移動路徑吹襲，最高懸掛9號風球。天文台也發文形容頑強的小犬印證「秋颱」多變，而半日的雨量更創出史上10月份最高雨量紀錄。前香港天文台助理台長梁榮武接受TOPick訪問解構秋颱形成的原因，並預告在全球暖化之下，未來的颱風威力有機會更高，為世界帶來更多破壞。

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天文台昨日（9日）發表網誌，形容「小犬」在橫過南海期間，充滿頑強生命力，且在秋季，當熱帶氣旋遇上東北季候風，兩者之間的互動有著不同的可能性，小犬又再一次印證「秋颱」的多變。

天文台續指，「小犬」相關的強雨帶為本港帶來狂風大驟雨，由周一（9日）午夜至中午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，但已打破了1884年以來的10月最高日雨量紀錄。

▲ 前香港天文台助理台長梁榮武指出，在全球暖化之下，末來颱風的破壞力將會更大，水浸情況更嚴重。。（湯致遠攝）

秋颱形成原因

秋颱的威力強勁，前香港天文台助理台長梁榮武直指秋颱並不罕見，由於襲港的颱風主要從太平洋吹來，雖然秋天沒有猛太陽，但太平洋儲了很多熱量，所以絕對有條件孕育出颱風，甚至威力強大的颱風。

梁榮武續指，颱風去到11月深秋仍會出現，他以10年前超強颱風「海燕」為例，在11月8日他生日當天，海燕以巔峰強度登陸菲律賓，當時他正在菲律賓為港台拍攝節目，深深感受到秋颱威力，「所以在11月深秋仍可見威力強大的颱風，視乎它能否吹到來香港。」

一般來說，受東北季候風影響，颱風都難以移動過來直接影響本港，「最多在本港南面經過，並帶來雨水，但一般都不會太大風雨。」但武哥稱今次「小犬」算是例外，由於東北季候風比較弱，所以颱風能繼續接近本港，導致本港最終懸掛9號風球，「如果再吹近少少，就要掛10號風球，歷史上真的很罕見了。」

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未來颱風威力更強

至於近年全球暖化影響整個大氣候，武哥直言秋颱與全球暖化的關係不大，但科學家有共識，在全球暖化之下，雖然打風次數未必會增加，但熱帶氣旋一旦形成後，會變成威力強大的颱風機會更高。

這些未來颱風不但風力加強，還會帶來大量雨水，移動更緩慢，即吹襲某一個地方的破壞力更大；加上海水上漲，本港和其他地方的水浸情況會更加嚴重。

小犬「V型」反彈

至於今次「小犬」在上周末（7日）晚上以反方向V型路徑移動，趨近珠江口一帶。梁榮武解釋是受到周邊因素影響，「颱風在整個大氣層之中只是很小的能量，它的移動主要受周邊的氣流所牽引的，不過要由引導氣流。引導氣流不是一成不變，有時吹西邊，有時吹西北、西南，所以颱風路徑是決定於源於引導氣流的變化。」

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記者：林綺玲