【萬聖節2023】藝穗會變身過萬呎鬼屋　藝術家參予沉浸式驚嚇

▲ 《瘋藝院—亡魂之謎》

每年萬聖節都為香港人最重視的節日，大批市民悉心打扮慶祝！除了酒吧狂歡外，鬼屋主題場地更是打卡熱點。今年中環藝穗會配合推廣夜間娛樂經濟，將為變身鬼屋，為喜好熱鬧的市民帶來另一種嚇「鬼」體驗。

作為中環超過111年的歷史藝術地標藝穗會，將由10月29日至31日每晚展出的《瘋藝院—亡魂之謎》」是蘭桂坊歷代首間萬聖節鬼屋，以都市傳說為主題，令參加者更有代入感。一眾演藝人員將傾力「嚇你」，為你帶來最難忘、最難過的驚嚇體驗。

每年萬聖節，蘭桂坊屬人流集中地，佔地超過10,000呎的藝穗會，將化身一個獨特而神秘的藝術空間，變身為一個瘋人院，融合鬼怪的元素和創意藝術的表現形式。

打造迫真場景

鬼屋更由過百名本地藝術家參與各種形式的藝術創作並以神秘和主題為基礎，透過數碼技術及環境佈置，打造近乎現實的場景，讓每一位參加者體驗時能完全投入，沉溺在100%沉浸式恐懼體驗。

本次活動更與元宇宙平台The Sandbox合作，大玩虛實相間，將恐怖體驗延伸至虛擬世界！參加者被嚇「鬼」後，可於The Sandbox上繼續試膽，從《Silent Murmurs》的無盡空間中逃出生天，並可參與邊玩邊賺的遊戲活動！

最新影片

《瘋藝院—亡魂之謎》

日期：2023年10月29－31日

時間：7pm-10pm

地點：中環藝穗會

票價：$158 (+HK$10平台手續費)

購票連結：https://hk.trip.com/things-to-do/

