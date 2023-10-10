【Car-T】首間生物科技公司獲藥管局發出先進療法牌照　目標年產200基因治療產品

▲ 優基科技創辦人及執行董事李登偉。(黃建輝攝)

生物科技公司優基科技宣布，今年8月獲藥劑業毒藥管理局先進療法牌照（ATP)，成為本港首間ATP發牌機構，生產細胞及基因治療產品，包括為兒童血癌患者提供CAR-T治療。預計於2024年投產，年產量目標200-250個產品。

由香港大學幹細胞及再生醫學研究中心總監李登偉創辦的優基科技，於科學園設有2萬2千呎良好生產規範（cGMP)廠房，亦於觀塘設有實驗室。計劃為香港在內的亞洲醫院，提供一站式基因治療解決方案。該公司早前成功獲藥管局發牌，並製作首個由本港人血液製造的CAR-T產品。

李登偉表示，目前已有冷凍病人的血液用作血製品，預料明年正式投產。他指，先進療法產品除了需要生產商的牌照，負責治療的醫院亦需為病人的治療方案申領牌照，因此實際應用於病人的時間取決於醫院。李表示，如病人希望接受CAR-T治療，需於醫生商討治療的方案。

目前來自外國的基因治療產品，運送回本港需要一個月時間。如於本地投產基因治療產品，可以將生產時間減少至14天；至於治療費用方面，醫管局目前治療費用為280萬，如於本地生產可望降至200萬。李登偉指，將來會與公立醫院及其他機構商討定價，相信隨著生產規模擴大，日後成本可以再降低。

早前港大及中大均成立CAR-T實驗室。李登偉認為，認為兩者可以是合作關係，商用模式以大量生產為主。他表示，雖然CAR-T治療目前需要個人化生產，但外國有新技術可大批生產，未來希望可以引入。

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀教授陳志峯表示，每年有6-8名復發的兒童血癌患者需要接受CAR-T治療，由於外國運送至本港需要冷藏，令治療成功率只有四成，形容不太理想，希望日後於本地生產後治療成功率可以提升至八成，並提早讓高危的患者於復發前接受治療。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋