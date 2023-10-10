【食用安全】日本流水麵店892人食物中毒　揭泉水驗出病菌餐廳賠償後結業

▲ 日本流水麵店892人食物中毒，揭泉水驗出病菌餐廳賠償後結業。

日本石川縣一間流水麵餐廳爆發集體食物中毒事件，共有892人出現腹瀉、發燒等症狀。經調查後發現，餐廳使用的泉水被驗出曲狀桿菌，相信是導致食物中毒的原因。目前全部患者已經康復，而餐廳已宣布停業。

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根據日本傳媒報道，涉事餐廳「大滝観光流しそうめん」位於石川縣津幡町瀑布景區，石川縣政府調查後發現，多達892人在今年8月11至17日期間，食用流水麵、烤魚、刨冰香腸等食物後，出現食物中毒症狀，患者介乎1歲至80歲，來自全國18個都府縣，其中22人一度住院。

當局在餐廳使用的泉水中，驗出曲狀桿菌，估計是導致食物中毒的原因。當局目前已要求石川縣550間使用井水或泉水的餐廳進行水質檢查。事發後，涉事餐廳遭停業3日處分，並宣布在完成賠償工作後結業。

曲狀桿菌中毒症狀

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署資料，曲狀桿菌是全世界最常造成細菌性腸胃炎的人類致病菌之一。曲狀桿菌通常發現於野生或飼養的牛、馬、各種禽鳥類等動物之腸胃道。

而多數人感染途徑是由於食用污染之食品，如未煮熟家禽、肉品和未經適當滅菌之牛奶和水。在廚房處理受感染之雞肉、鴨肉，使用同一個砧板處理其他菜類，以及直接接觸感染動物，也可能造成感染。

曲狀桿菌潛伏期為1至10天，常見症狀如下：

曲狀桿菌會侵入小腸表皮細胞，引起急性腸炎，臨床症狀為突發之腹部痙攣疼痛，大量含血之腹瀉，頭痛，衰弱及發燒，肌肉酸痛及倦怠，症狀可以持續一天到一週，甚至更長。

幾乎每一個病人都有腹瀉的症狀，腹瀉可以從軟便到大量水瀉或血痢，且大部分的病人都有十次或以上的腹瀉。腹痛則通常是絞痛，排便時可以緩和。

以小於五歲的孩童或是免疫機能較差的老年人的症狀較為明顯。對於免疫力較弱之人，可能導致敗血症、腸炎、血栓性靜脈炎、化膿性關節炎、黃疸及肝腫大等併發症。

預防方法

不飲用未經殺菌處理之水，如自來水或山泉水，要煮沸後飲用；飲用經殺菌處理之乳品以及食用經加熱烹調之禽畜肉品。

生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。

勤洗手，注意個人衛生。

小孩應做好衛生防範措施，避免接觸可能感染病菌的貓狗。

避免家畜禽食入被曲狀桿菌污染的草料和飲水。

做好屠宰場的衛生管理。

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責任編輯：羅嘉欣