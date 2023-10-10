【東張女神】利穎怡打風留家影靚相　被老公禁穿吊帶裙出街：他說這條裙太像...【多圖】

▲ 利穎怡打風宅在家影寫真。

颱風「小犬」前日襲港，天文台懸掛起9號風球，市民於周日要被迫留在家。前「東張女神」利穎怡於打風日子樂得清閒，連續兩天於IG出post晒性感照。

小背心示人

從利穎怡於IG分享的照片所見，身穿粉紅色吊帶裙的她「攤」在梳化，甫士性感撩人，原來這輯相由利穎怡老公操刀拍攝，她更大爆被老公嫌打扮太性感！

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當中她寫道：

繼續 #宅在家

他說這條裙太像睡衣叫我不要穿出街

so i made him take some photos and returned the dress

有網民讚利穎怡打扮靚又話「睇到流鼻血」，不過東張主持梁麗翹就留言問：「你平時喺屋企啲睡衣係咁㗎？」，利穎怡即回覆：「都話唔係睡衣」，梁麗翹再追問：「但你老公覺得似你平時着嘅睡衣？」，利穎怡再解釋似睡衣不代表似平日的打扮。

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轉跑道當演員

利穎怡向來喜愛於社交平台晒身材，閒時也在屋企「打卡」影下靚相，近年她由主持轉當演員，於新劇《飛常日誌》裡扮空姐。

畢業於多倫多大學經濟學系的利穎怡，曾於香港中文大學修讀表演藝術系課程，於加拿大讀書時，利穎怡曾擔任公關工作，原本回港一心加入公關行業，豈料公關工時長又忙碌，令其熱誠漸被磨滅。

▲ 利穎怡以心心圖案遮住老公樣貌！（取自instagram）

其後她受推薦加入TVB首輯《愛•回家》任特約演員，在劇組導演鼓勵下決心投考TVB的第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

利穎怡曾多次擔任劇集主角郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華等的武術替身，包括跳海、摔下山坡、爆破戲、吊威也、騎馬等，不怕辛苦的她有不少武術替身的經驗。

2015年，利穎怡加入《東張西望》團隊，直至去年9月，因採訪而遇襲的她最終離任主持一職，近年轉為拍劇為主，她曾於TOPick訪問中透露年少時的夢想是成為「陳三元」，更決心重拾心中未滅的演員夢。

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