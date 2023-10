【東張女神】利穎怡打風留家影靚相　被老公禁穿吊帶裙出街：他說這條裙太像...【多圖】

颱風「小犬」前日襲港,天文台懸掛起9號風球,市民於周日要被迫留在家。前「東張女神」利穎怡於打風日子樂得清閒,連續兩天於IG出post晒性感照。

小背心示人

從利穎怡於IG分享的照片所見,身穿粉紅色吊帶裙的她「攤」在梳化,甫士性感撩人,原來這輯相由利穎怡老公操刀拍攝,她更大爆被老公嫌打扮太性感!

【東張西望】利穎怡落力採訪受觀眾愛戴 前東張女神轉當演員現身《隱門》【多圖】

最新影片推介:陳嘉慧專訪

當中她寫道:

繼續 #宅在家

他說這條裙太像睡衣叫我不要穿出街

so i made him take some photos and returned the dress