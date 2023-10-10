【怪獸家長】禁女兒與窮同學玩沾染窮酸味 16歲富家少女：我好憎阿媽

▲ 少女控訴媽媽是控制狂。

普遍人認為富裕家庭的孩子資源豐厚，機會比人多，成功率自然高，但現實卻證明這並非定律。那個富裕家庭的十六歲少女跟我的一席話，是我難以忘記的。

「我好憎我阿媽！」她劈頭便數落媽媽的種種罪行，咬牙切齒得像在臭罵大仇家。她倒不太憎爸爸，並形容他為「似個人」，言下之意即是媽媽不似人吧！

「我由細到大都無自由嘅，就連交朋友都無自由！」媽媽從小叮囑她不要跟窮同學玩，免得沾染了那些窮酸的氣質，但有錢同學也不要接近喎，因為那些人太氣焰了，其實她認為媽媽是妒忌人家比他們更富有呢！成績差的固然不能睬，聰明玩得的又嫌會把她帶壞，最後就只剩下大悶蛋可以交為朋友了。

「我真係好羨慕我有啲同學！」少女歎氣。她羨慕一位窮同學，因為她爸爸破了產，沒有錢讓她學課外活動，那位同學只需參加學校的籃球隊操練，太寫意了，而她卻要學音樂、舞蹈、運動等十多項活動，煩死了！

「我真係寧願有個乜都唔識嘅蠢阿媽！」少女說，她羨慕同學的平凡師奶媽媽，同學輕易說個謊話，媽媽就被騙到了。但她媽媽卻是個挑通眼眉的成功人士，沒有甚麼是不懂的，她怎樣也逃不過媽媽的五指山呀！

「我阿媽係控制狂，周圍都係佢嘅耳目，我就係佢嘅頭號犯人！」少女說媽媽甚麼都要管，工人要每天跟媽媽報告她的每個細節，吃過甚麼、說過甚麼。補習老師要預先草議一份計劃書，讓媽媽批閱。而她就更要無時無刻打醒精神，即使是網上聊天，那些人也絕大可能是媽媽的化身呢！

「但有件事情係佢控制唔到嘅！」少女一臉詭異。原來，成績考得差是她故意的，這是她唯一可奪回主動控制權的事情啊！

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