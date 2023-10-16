【隔離肺】 4個月大BB咳嗽不止 求醫揭罕見體內有「兩個肺」

▲ 如果BB 出生後，動輒出現反復發熱咳嗽、咳痰，醫生建議到醫院做胸部CT檢查。 (網絡圖片)

BB長咳不止未必是感染或過敏所引起，或患上氣喘。內地一名4個月大BB久咳不癒，媽媽帶其四出求醫仍未見好轉，甚至惡化至嚴重肺炎及有胸悶症狀，最後經醫生詳細檢查，赫然發現嬰兒患罕見的「肺隔離症」，又稱為「隔離肺」。體內長了一個肺。

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綜合内地媒體報道，該名嬰兒母親接受内媒訪問時表示，懷孕時產檢已發現腹中胎兒肺部有一處陰影，當時醫生有告知，胎兒肺部存在異常。經進一步檢查，發現胎兒的左肺部有一個約3.4×2.3cm的腫物，大小佔整個肺部的四分之一，看上去像多長了一個肺，懷疑是肺隔離症。

但男嬰父母經商量後，最終決定把孩子生下，之後再想辦法治療。而嬰兒自出生後體質不錯，生長發育與同齡的孩子相差無幾，惟隨著他慢慢長大，就比一般孩子更容易感冒咳嗽，有時甚至會發展成肺炎，出現胸悶症狀。

她之後帶孩子到醫院詳細檢查，發現孩子患罕見的「肺隔離症」。據嬰兒主診顧醫生稱，肺隔離症是一種相對少見的先天性肺發育畸形，

隔離肺與正常肺組織隔離開來，沒有正常肺的功能，且易於感染，若不接受手術根治，患者會反覆出現肺部感染，如咳嗽、咳痰、發熱甚至咳血等症狀。

顧醫生提醒，若不及早治病，會影響正常肺的發育，「因為隨著年齡增長和發育，隔離肺還可能擠壓正常的肺葉，影響其發育，猶如一顆隱形炸彈，危及患兒健康。」

經手術後，成功將多長出來的肺部切除，嬰兒如今已順利出院，亦解決了咳嗽不止的狀況。

肺隔離症目前尚無有效預防手段。醫生提醒，孕期一定要做全面檢查，若發現胎兒肺發育異常，需要到專業的小兒胸心外科諮詢複查。BB出生後，活動耐力比同齡人差，動輒出現反復發熱咳嗽、咳痰，需要到醫院做胸部CT檢查，查明是否存在肺先天性發育異常。一旦查出肺隔離症，可以選擇外科手術切除治療，及時諮詢專科醫生，避免錯過最佳手術時機。

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責任編輯：王明芳

責任編輯︰羅嘉欣