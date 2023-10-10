【虛報行蹤】茶行太子女涉瞞洪門宴行蹤續審　張竹君指被告曾更改行蹤說法

▲ 張竹君到法院作供。(黃建輝攝)

全國人大代表洪為民於第5波疫情期間，在灣仔一餐廳舉行逾百人生日宴，多名高官出席，部分人士其後確診，爆發「洪門宴群組」。席上客之一榮源茶行太子女王詩雅涉虛報赴宴當日行蹤，被票控4項提供虛假資料罪，案件今（10日）於九龍城裁判法院續審。曾兩度致電被告的衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生供稱，被告原稱由家中出發到宴會現場，其後改稱離開辦公室往國際金融中心購買禮物後返家再赴宴；張供稱被告曾承認席間「拉低過口罩，飲過杯水」。

被告王詩雅（37歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今以控方證人身分出庭作供，張指當時管轄疾病調控組，調查流行病學及追蹤確診者的接觸者。張得知被告曾出席生日派對，並於2022年1月5日確診，張「擔心會唔會有好多密切接觸者」，謹慎起見親自致電被告。

張表示，她於被告赴宴後3天及4天兩度致電被告的行蹤。張供稱，被告於首次通話中稱，赴宴前一直留在家中，同日晚上9時20分離家召的士，9時半到達宴會。被告交代在派對上與派對主人聊了數句，逗留了30至45分鐘，亦與10多人打過招呼。張供稱，被告表示當時有戴口罩，但在追問下承認曾「拉低過口罩，飲過杯水」。

張於翌日再致電身處大嶼山醫院感染控制中心的被告，表示宴會中出現第5宗確診個案，患者在晚上9時半前離開，因此希望與被告確實其到達時間，以及有否見過該患者。張供稱，在通話中提醒被告須說真話，否則會有法律責任，被告當時表示「明白」。

張同意沒有詳細說明法例及病人或須承擔的法律責任，張解釋「一般唔會特登好似嚇個病人咁」，當病人追問時方會解釋。張指出被告於該通話中，改稱赴宴當日下午在辦公室逗留至傍晚6時，及後往國際金融中心買禮物，之後返家再赴宴。

辯方盤問時指出，被告在電話中曾向張稱「一日咁多人打電話俾我，我點核實佢係張醫生」，張遂稱「你應該對我把聲有印象」，指自己一年多來常在電視主持記者會。張均否認說法。

辯方又指，被告稱往國際金融中心買禮物後，曾到過高樂花園，再出發往派對現場。張否認被告說過曾前往高樂花園。張亦否認曾問及被告有哪位高官出席派對，張強調只問及被告派對主人翁的姓名，並著被告提供出席賓客名單。辯方指，張沒有盡調查人員的角色，張否認說法。

張續供稱，被告表示明白不說真話或須付法律責任，張因此沒有再作解釋。辯方質疑張沒有向被告解釋法律後果的做法，張稱她不會對病人說「一大堆法律嘢」，「我哋唔係警察」。

聆訊明（11日）續。

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記者：陳曉欣