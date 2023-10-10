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【施政報告2023】澳洲會計師公會倡延長港交所交易時間1.5小時　降低第二套物業從價印花稅

政治 15:34 2023/10/10

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左至右：澳洲會計師公會大中華區分會理事暨稅務委員會副主席王文暉、大中華區分會會長暨持續專業發展委員會主席呂志宏和大中華區分會理事暨大灣區委員會副主席冼君行。(澳洲會計師公會供圖)

新一份施政報告本月25日公佈，澳洲會計師公會今日，向特區政府提交一系列建議，包括將香港交易所的交易時間延長1.5小時；減低對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅；降低股票交易的印花稅至與内地一致的，僅對賣方徵收0.05%。

澳洲會計師公會2023年大中華區分會會長呂志宏建議，將香港交易所的交易時間延長1.5小時，從目前的5.5小時增加至7小時，與其他國際交易所相近。他續建議，政府推行改革以提升市場流動性及吸引投資， 包括降低股票交易的印花稅。可以考慮的選項之一是, 將香港股票印花稅從現行的0.26%下調至與内地一致的僅對賣方徵收0.05%。

不建議撤銷額外印花稅(SSD)

公會不建議政府一次過撤銷3年內轉讓物業的額外印花稅，認為當局要視乎市況，謹慎逐一放寬印花稅政策。澳洲會計師公會稅務委員會副主席王文暉建議， 政府加快實施新的資本投資者入境計劃，以及減低從價印花稅。她指，為了支持房地產行業並吸引新的投資進入香港，建議政府考慮允許符合條件的資本投資者入境計劃申請人，在首次置業時享受與本地居民一致的買家印花稅稅率。此外，還應考慮擴大該計劃下的獲許投資資產的範圍包括不動產投資，最低投資門檻為至少2,000萬港元。

應考慮逐步取消從價印花稅

王文暉認為，「通過減低對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅，可以進一步提振樓市。若之後樓市呈長期疲弱狀況，政府應考慮逐步取消從價印花稅。」

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責任編輯：區綽彥

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