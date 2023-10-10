【施政報告2023】澳洲會計師公會倡延長港交所交易時間1.5小時 降低第二套物業從價印花稅
新一份施政報告本月25日公佈，澳洲會計師公會今日，向特區政府提交一系列建議，包括將香港交易所的交易時間延長1.5小時；減低對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅；降低股票交易的印花稅至與内地一致的，僅對賣方徵收0.05%。
澳洲會計師公會2023年大中華區分會會長呂志宏建議，將香港交易所的交易時間延長1.5小時，從目前的5.5小時增加至7小時，與其他國際交易所相近。他續建議，政府推行改革以提升市場流動性及吸引投資， 包括降低股票交易的印花稅。可以考慮的選項之一是, 將香港股票印花稅從現行的0.26%下調至與内地一致的僅對賣方徵收0.05%。
不建議撤銷額外印花稅(SSD)
公會不建議政府一次過撤銷3年內轉讓物業的額外印花稅，認為當局要視乎市況，謹慎逐一放寬印花稅政策。澳洲會計師公會稅務委員會副主席王文暉建議， 政府加快實施新的資本投資者入境計劃，以及減低從價印花稅。她指，為了支持房地產行業並吸引新的投資進入香港，建議政府考慮允許符合條件的資本投資者入境計劃申請人，在首次置業時享受與本地居民一致的買家印花稅稅率。此外，還應考慮擴大該計劃下的獲許投資資產的範圍包括不動產投資，最低投資門檻為至少2,000萬港元。
應考慮逐步取消從價印花稅
王文暉認為，「通過減低對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅，可以進一步提振樓市。若之後樓市呈長期疲弱狀況，政府應考慮逐步取消從價印花稅。」
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責任編輯：區綽彥