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【掟彩虹】事主開腔反駁冒險樂園回應　3點質疑轟店方令人失望

社會 15:07 2023/10/10

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美國冒險樂園強調，幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況。（資料圖片）

網上流傳屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣，大過綠色彩虹條的中獎範圍，質疑有詐騙之嫌，即場報警求助。美國冒險樂園開腔回應事件，強調幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況，並對顧客指控深表遺憾。其中一名事主隨即於fb提出3點質疑反駁店方回應，質疑店方的可信性，表明對店方徹底失望。

美國冒險樂園回應全文

就近日屯門華都商場分店的一宗幸運彩虹個案，經本公司初步調查後，現作出書面回覆如下：
 
事發時分店經理按公司指引及判獎準則，到幸運彩虹攤位判獎，因見代幣確與黑界重疊，故向顧客表示代幣不中獎。經講解後仍未能就判獎達成共識，故經理用手機以俯視判獎角度拍下代幣相片，向顧客展示及進一步講解。唯顧客仍認為代幣中獎，並自行報警處理。警員到場後，分店經理擺放了一個中獎示範與顧客投出的代幣作出比對，同時再用手機以俯視角度拍下中獎示範予顧客觀看。經多番講解後，最終仍未能達成共識，警方建議顧客可從其他途徑跟進。
 
本公司需作出強調，幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況。對於顧客作出的不實指控，本公司深表遺憾。 
 
如仍有任何意見或查詢，歡迎隨時與我們聯絡。

美國冒險樂園顧客服務部

這個藍色代幣算是中獎嗎？（資料圖片）

參與幸運彩虹的事主3點質疑

質疑一：唯顧客仍認為代幣中獎，並自行報警

我地選擇報警嘅原因，並非因為認為代幣中獎，而是認為綠色區域根本不足以放下一枚代幣

質疑二：同時再用手機以俯視角度拍下中獎示範予顧客觀看

經理最後拍照的中獎示範仍然擇界。而我們亦有向冒險樂園索取當時判獎的照片，但至今仍未獲回覆。

反而率先見到樂園對公眾的回應，請問當時經理的說話是否只是順口開河？或是樂園根本無心處理，逃避問題？

質疑三：顧客作出的不實指控，公司深表遺憾

請問我有那些指控是不實？正常人都知道，一個代幣在顏色區域有足夠空間的情況下，是不會觸碰到三條黑色線

既然彩虹是有足夠空間，為何不公開我們當時判獎的照片，讓公眾去判斷呢？

事主強調，希望市民睇清楚這間樂園的經營手法。他是店家10年的長期顧客，但經過今次事件，真係對樂園徹底失望。

有分店的彩虹圖案遭明顯改動。（資料圖片）

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