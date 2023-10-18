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【「日行萬步」步行挑戰！家家齊萬步 開心又健康！】

特約 00:00 2023/10/18

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

門檻最低的運動，必數「行路」！要知道香港人上學、工作皆忙碌，但踏出家門的一刻總離不開要「行走江湖」，步行隨之成為能夠融入日常生活的簡單體能活動，既不受時間及地點限制，亦無需特殊裝備，更有益身心，一家人一齊散步休閒，甚至可成為家人共聚天倫的好契機。大家一於為自己和家人或朋友訂下「日行萬步」的目標，立即參加由衞生署舉辦的「日行萬步」步行挑戰，獲取豐富步行獎賞。

由衞生署舉辦的「日行萬步」步行挑戰，以「家家齊萬步，開心又健康」為口號，鼓勵市民每日步行一萬步。

「日行萬步」步行攻略

論學生哥、打工仔的健康頭號敵人，就是「久坐不動」！久坐不但會增加患上心血管病、癌症、二型糖尿病等疾病的風險，更會間接提高死亡率；相反，多步行和保持恆常體能活動能大大減少久坐的時間，從而減低患上肥胖、高血壓和糖尿病等常見長期疾病的風險。此外，步行更可以改善心肺功能，強化肌肉與骨骼，紓緩焦慮及抑鬱。成年人可根據自己的身體狀況、步伐和能力，循序漸進，以達至每日步行一萬步的目標。要記住，就算達不到日行萬步的目標，多步行總比坐着好。

「步行一萬步」的概念源於1964年的東京奧運會，目的是提倡全民動起來，為自己訂立並實踐明確的運動目標。都市人生活忙碌，看似擠不出時間做運動，但只需動動腦筋，將步行融入日常活動，就可以大大增加行走步數，例如多選擇行樓梯，少乘搭升降機及扶手電梯；乘車時早一個站下車，步行到目的地；在家中看書或看電視時原地踏步；在辦公室時多親自走到同事面前商談公事，少用電話；更可以利用穿戴式裝置或智能手機內的應用程式規劃步數日程。再者，相約家人和朋友，帶同寵物一起在住處附近、公園、健步徑、海濱長廊或郊野公園散步聊天，把步行融入日常生活，建立良好的運動習慣、提升身心健康應對非傳染病之餘，亦可以促進家庭融洽及朋輩關係。

快瀏覽以下衞生署網站，了解更多增加步行小貼士和值得推薦的步行路徑！
https://shorturl.at/fjBE5

「日行萬步」步行挑戰 立即報名 

衞生署將於今年十一月舉辦「日行萬步」步行挑戰，以「家家齊萬步，開心又健康」為口號，鼓勵市民和家人或朋友一起互相支持、增加體能活動量，將日行萬步融入日常生活。參加者只需使用手機的計步應用程式、穿戴式裝置或計步器記錄活動期間的步數，保留照片或螢幕截圖步數記錄，然後登入活動網頁 www.10000stepsaday.hk 填寫步數記錄，就有機會獲取豐富步行獎賞。

報名：10月12日 - 10月31日 (報名連結)
時段：1-11-2023 至 30-11-2023 
對象：2至4人隊伍（所有隊員須年滿5歲或以上，代表報名之隊員須年滿18歲或以上）
目標：所有隊員每日達10,000步

獎品：
1. 所有隊員各自達到平均每日8,000 步之隊伍：價值港幣100元購物禮券+紀念品一份 
2. 所有隊員累計總步數前11-100名之達標隊伍：額外價值港幣500元購物禮券+獎狀+匿獅獎賞包一份 
3. 所有隊員累計總步數前10名之達標隊伍：額外價值港幣1,000元購物禮券+獎狀+特級匿獅獎賞包一份

名額有限，先到先得，報完即止！大家謹記從速報名！

（特約）

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