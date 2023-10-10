【性侵印傭】涉寓所強姦印傭罪成　年薪百萬保險從業員被判囚7年

▲ 涉寓所強姦印傭罪成，年薪百萬保險從業員被判囚7年。（資料圖片）

年薪百萬的45歲保險從業員涉於住所天台性侵印傭，早前經審訊後被裁定強姦罪成，今（10日）於高等法院被判監7年。暫委法官判刑時指，被告身為僱主嚴重違反誠信，利用僱傭關係犯案。特委法官形容本案為悲劇，禍及家庭尤其是3名稚子，被告亦因一時錯失而致從高位墮落。



被告周家瑋（現年45歲），早前否認1項企圖強姦及1項強姦罪，控罪指他於2021年7月28日及8月10日，分別在住所企圖強姦及強姦X。案件經審訊後，陪審團裁定企圖強姦罪不成立，強姦罪則成立。



特委法官判刑時指，被告現年45歲，沒有刑事記錄，案發時從事保險業，年薪百萬，本案後與妻子離婚，3名6至10歲子女由母親照料。代表律師求情指，被告與當時40歲的X均為成年人，被告因酒精影響而犯案，並沒有使用暴力，案發時間短。代表律師續指，被告與X早已有親密關係，故此案發時期望X接受有關性舉動。



特委法官指出本案涉及被告作為僱主，強姦受僱的X，涉及嚴重違反誠信。創傷報告指X事後感到擔憂，情緒失控，有創傷後遺症。



特委法官指外傭一向處於弱勢，不但離鄉別井來港工作，財務上亦須依賴僱主，被告違反誠信，利用僱傭關係犯案，考到被告求情等因素後，判監7年。特委法官判刑後形容本案為悲劇，禍及家庭尤其是3名稚子，被告亦因一時錯失而致從高位墮落。



控方案情指，被告於8月10日凌晨時分，到X房間在沒有使用安全套下強行與X性交10至20秒。同月12日，被告被捕，警誡下否認強姦。被告自辯時則指X先引誘他，他最終答應給500元予X及與她性交。翌日X要求被告給她5萬元，否則便向被告妻子告密，被告拒絕，X其後報警。

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記者：林育慧