【暗瘡皮膚護理】細菌是面部暗瘡元凶 早晚洗面戒口都無用！  註冊藥劑師3招徹底「殺菌」 重現白滑肌    

口罩令已解除一段日子,但帶來的後遺症——「暗瘡」不單沒有跟隨口罩徹退,而且還愈來愈嚴重!很多人都以為「脫罩」後就可以同時脫離面部暗瘡的煩腦,但其實導致面部暗瘡的出現,真兇其實是細菌!所以想白滑肌重現,就要從根源消滅暗瘡細菌。現在就由註冊藥劑師 Ian教大家3個簡單的日常暗瘡皮膚護理步驟,再使用合適的面部暗瘡用品如暗瘡消炎藥和暗瘡皮膚護理用品,就可以真正同面部暗瘡講拜拜!



面部現暗瘡 細菌是真正元凶



很多人都以為面部生暗瘡是因為吃得太多熱氣食物所致,但其實面部暗瘡的成因是細菌滋生。因為當面部毛囊內的油脂分泌過時,毛囊就會出現阻塞,這時候毛囊很容易會有細菌滋生,造成發炎而形成暗瘡,所以戴口罩會令面部皮膚因長期處於又焗又濕的環境下,而更容易令面部暗瘡細菌滋生甚至一發不可收拾!

除此之外,如果皮膚油脂分泌過多、潮濕、酸鹼度不平衡等都會令面部皮膚上的好菌和壞菌含量失衡,亦即微生態失衡,當皮膚的保護屏障失效,皮膚上的壞細菌如痤瘡菌就會不斷滋生,令面部長出暗瘡。



專家教路對付頑固面部暗瘡



面對面部暗瘡煩惱,很多人都束手無策,註冊藥劑師Ian表示,要對付頑固的面暗瘡,要謹記以下3個日常皮膚護理步驟:



1. 注重面部清潔 做好暗瘡皮膚護理

Ian指出,暗瘡皮膚護理很重要,如果只用清水洗面未能達致控油效果,所以他建議在進行面部清潔時最好使用一些溫和性質的暗瘡皮膚護理用品如pH抗菌潔面露,因為這類暗瘡皮膚護理產品可幫助皮膚的pH值維持在微酸狀態,而且能做到控油、清爽保濕效果。另外,最好挑選含有維他命B3和Zinc、具有保濕功效的暗瘡皮膚護理產品,因為B3和Zinc這個組合可以幫助加強皮膚屏障,在選購時記得留意!

▲ 清水洗面並不能做到控油效果,所以最好使用一些溫和性質的暗瘡皮膚護理用品如pH抗菌潔面露。

▲ Benzac克痘靈pH抗菌潔面露含有維他命B3和Zinc,能去除細菌和維持皮膚ph值,去除面部污穢和預防粉刺、暗瘡,令皮膚保持乾淨清爽。

2. 重點針對治療面部暗瘡

想有效「剷除」面部暗瘡,在選購暗瘡消炎藥時同樣要看清成分。Ian提議選購一些含有Benzoyl Peroxide的暗瘡消炎藥,因臨床證實,這類暗瘡消炎藥可以殺滅94%暗瘡細菌^,同時具有消炎作用,以及去除角質,避免油脂積聚毛囊。另可使用含有Acrylates Copolymer成分的暗瘡啫喱,能有效吸走多餘油脂的同時又可達到保濕效果。至於敏感肌人士,Ian提議使用配方溫和的暗瘡消炎藥如Benzoyl Peroxide 2.5%暗瘡啫喱以減低敏感情況出現。

▲ 含有Benzoyl Peroxide和Acrylates Copolymer成分的暗瘡啫喱,可有效殺滅94%暗瘡細菌,能消炎和去除角質。去除多餘油脂同時達到補濕效果,可針對性治療暗瘡。

▲ Ian提議敏感肌膚人士使用配方較溫和的暗瘡消炎藥如Benzoyl Peroxide 2.5%暗瘡啫喱以減低敏感情況出現。

3. 選用保濕修護暗瘡皮膚護理產品

暗瘡皮膚護理是很重要的一環,所以最好早晚進行一次面部清潔,在運動或出汗後最好再進行面部清潔。尤其是在每次在完成面部清潔和使用暗瘡消炎藥後,皮膚都會變得乾燥而出現油脂分泌過多的情況,所以最好使用一些針對面部暗瘡的暗瘡皮膚護理產品,容易吸收之餘又乾爽。亦可選擇一些含有益生技術的暗瘡皮膚護理產品如修護保濕產品,可保持肌膚微生態平衡,加強皮膚保護屏障,有效改善皮膚質素和減低敏感情況出現。

▲ Benzac克痘靈益生菌保濕修護乳可平衡肌膚微生態,改善皮膚質素,及紓緩治療後的敏感不適。

注意日常生活習慣 加強預防暗瘡



想有效預防暗瘡,除要注意衛生和懂得挑選各種暗瘡消炎藥和暗瘡皮膚護理用品外,日常生活習慣同樣重要。只要記住以下3個暗瘡肌日常護理重點,就可以達到更理想的效果。



1. 注意面部清潔、進行重點暗瘡護理以及保濕修護。

2. 做好面部防曬,阻擋陽光及紫外線。

3. 減少進食肉類、朱古力、奶類製品、高升糖指數食物。

4. 最老生常談亦是最關鍵的皮膚保養習慣——切忌作息不規律、經常熬夜及睡眠不足。



▲ 註冊藥劑師 Ian Cheung

