【荀工招聘】啟德體育園未來半年聘100職位　目標2025年創造2,000職位

▲ 招聘的職位將涵蓋各個領域，包括餐飲、體育設施管理等。(啟德體育園提供)

啟德體育園作為香港的主場，擁有世界級的體育場地和設施，旨在支持香港政府在體育發展上的政策目標，積極推廣體育「普及化」、「精英化」及「盛事化」。為承接亞運熱潮，並進一步推動香港的體育產業發展，啟德體育園今日(10日)宣布，將會在未來6個月開展招聘約100個職位，目標是在2025年中前創造約2,000個職位，以配合體育園的長遠發展，並為2025年在粵港澳三地合辦的第十五屆全國運動會做好準備，積極為香港打造主場優勢，同時利用啟德體育園及啟德區內新的基建項目，孕育新的經濟增長點。

這些職位將涵蓋各個領域，包括餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、服務管理、財務管理及策劃、以及市場策劃及活動推廣人才等。除全職職位外，亦提供具彈性的半職工作安排，適合喜歡多元生活的斜槓族和持家者等加入，希望通過招才計劃，為香港人提供更多參與體育事業的機會，培養出更多專業人才，推動體育運動產業化。

啟德體育園項目總監莊澤基 (John Sharkey) 表示︰「運動員的奮鬥和毅力為香港爭取榮譽，並展示香港體育運動發展的實力和潛質。啟德體育園將成為香港的主場，提供優質的體育設施，支持香港未來的體育發展及推廣全民運動，支援香港舉辦國際體育賽事，讓本地運動員有更多機會在香港作賽，佔盡主場之利，並為有志投身體育事業的人士提供良好的事業發展機會。」

無論是對體育事業充滿熱情的青年人、準備投身職場的新鮮人，或是擁有豐富經驗的專業人士，啟德體育園都歡迎。

有意應徵者，可透過網上登記或使用WhatsApp發送訊息至啟德體育園招聘熱線查詢。

啟德體育園十大好工推介︰

一、草坪維護及操作大使

二、設施維護經理／技術員

三、活動及賽事日程管理員

四、卓越服務大使

五、食物安全及可持續發展經理

六、廣播及多媒體助理經理

七、會議及展覽活動銷售大使

八、園景經理

九、灌溉技術員

十、啤酒桶操作技術員

再次恭喜香港運動員在亞洲運動會中的優異表現！讓我們一起為他們的成就喝采，為香港的體育事業發展共同努力, 打造香港的主場。

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