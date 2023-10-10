【網絡熱話】數學名師拆解「擲彩虹」中大獎機率　直言：你中獎嘅機會率係0

▲ 數學科補習名師Herman Yeung拍片講解相關題型。

屯門華都商場美國冒險樂園的「擲彩虹」爭議持續，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣，大過綠色彩虹條的中獎範圍，質疑有詐騙之嫌。事件引起廣泛關注。

事實上，「擲彩虹」遊戲不僅是不少港人的童年回憶，亦是DSE數學必修部分的經典概率題型之一。數學科補習名師Herman Yeung就曾經拍片講解相關題型，更形容「擲彩虹」中大獎的機率：「其實你中獎嘅機會率係0添架。」

Herman Yeung解釋，「擲彩虹」的藍色大獎部分看上去似乎頗大，但玩家需要投擲一個有一定面積的代幣入內，同時又不能觸碰邊界，意味着硬幣真正的落點並不是整個着色部分。

Herman Yeung畫圖說明指，以代幣圓心位置計算，如要擲中藍色區域，落點只有「一點」，代幣略高略低都會「砸界」，即使是黃色和綠色區域，其可能的落點亦只有「一條線」。

▲ 以代幣圓心位置計算，如要擲中藍色區域，落點只有「一點」。

Herman Yeung更直言：

如果用數學角度嚟睇，一點或一條線嘅面積，我哋係當佢0添架。即係話其實你中獎嘅機會率係0添架。

他又表示，如果巧合的話，總有中獎的可能，但機率仍是「極度極度偏低」，更笑言：

開擲彩虹嘅公司應該係大賺，因為都無乜可能中到幾個大獎，最多中埋啲細獎，如果唔係你都唔駛旨意攞到嘢。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津