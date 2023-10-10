  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ADHD】ADHD學童開學難題多「抗難抗悶」能力弱　醫生教家長由「改變」入手

兒童健康 18:50 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

ADHD學童需要多點支援去提升專注力。

悠長暑假過後重返校園，一時之間難以適應規律的時間表實屬正常，但如果小朋友持續拒絕上學，甚至出現易怒、反叛等情況，有可能是專注力不足/過度活躍症（ADHD）。精神科專科何浩賢醫生表示：「ADHD學童抵抗困難和沉悶的能力較弱，而升班的課堂內容更艱深，因此他們往往難以應付新學年的挑戰，開學季期間的ADHD求診個案明顯有所增加。」何醫生更提醒，ADHD學童有較大機會出現對抗性行為，如不服從指示、故意觸怒別人等，一旦出現這些情況，管教及治療將變得更複雜。

最新影片:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心

子女在家好動未必是ADHD

小朋友「無時停」，要分辨是好動還是ADHD，可視乎他們在不同場景的表現。何醫生指出：「如小朋友在家及學校的情況兩極，即只是在家表現頑皮，有機會是家長未能正確處理小朋友的行為、情緒問題。但若小朋友在學校也出現『遊魂』不專心、成績和操行欠佳、沒法遵守規定等，便有機會是ADHD。」

ADHD學童「抗難抗悶」能力弱

學習過程中少不免需要抄寫、背誦、默書，但這些正正是ADHD學童的弱點。何醫生解釋：「因為抵抗困難和沉悶是專注力的一部分，所以患者往往難以堅持做沉悶且重複的事情。」此外，ADHD學童的組織能力亦較弱，因此他們對文章寫作的作業倍感吃力。久而久之，即使他們曾嘗試努力，但成效仍不理想，便容易放棄學習。

家校雙管齊下改善子女表現

對於上述提到的「開學難題」，何醫生建議：「家長可從環境入手，減少令孩子分心的干擾，例如患者對聲音比較敏感，營造安靜的學習環境，有助提高他們的專注力。」另外，ADHD學童易被刺激觀感的事物所吸引而沉迷，例如影片、電子遊戲，出現「過度專注」（hyperfocus）。因此家長應在小朋友學習時，盡量收起電子產品，或避免在學習裝置上安裝其他應用程式。家長亦可與小朋友制定休息時間，如學習半小時休息5分鐘。家長也可與學校商討作彈性安排，例如讓小朋友坐在課室較前的位置、採用小班教學、減少重複性的功課，協助他們早日適應學校環境及跟上進度。

一旦未能及早正視ADHD，學童一直遇到挫折，除了令他們更抗拒學習外，也可能會因為長期缺乏成功感和承受巨大壓力，而令負面情緒「爆煲」，抑鬱症和焦慮症都是常見的ADHD共病。何醫生補充：「ADHD患者有較大機會發展出對抗性行為，會對較權威人士產生易怒、反叛、不服從、推卸責任等，致家長管教及病情管理會更複雜。因此，如家長有懷疑，應及早求醫，由醫生從多方面評估小朋友的情況。」

藥物有不同類型 可助提升專注力

現時臨床上主要以中樞神經刺激劑協助改善ADHD學童改善症狀，醫生會根據學童的日常規律及病情，建議處方長效或短效藥物，助提升集中力及控制情緒。何醫生分享，一名就讀小學的男童時常發脾氣、對抗父母，升班後成績一直追不上進度，更曠課已久。媽媽苦無對策，同時開始出現焦慮症狀，於是求醫。經診斷後，醫生為他處方合適的藥物，家長配合改變教育方針，由責備改為多鼓勵，給予小朋友成功感，其病情及曠課情況已漸見改善。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 何浩賢醫生 精神科專科

相關文章

【電子奶嘴】5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時　加拿大研究證患ADHD機率高7.7倍
13:54 2023/08/30
【電子奶嘴】5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時　加拿大研究證患ADHD機率高7.7倍
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
17:31 2023/09/22
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
【ADHD】香港ADHD成人患者多達15萬人 金像獎最佳導演：確診 ADHD不代表世界末日
19:00 2023/09/25
【ADHD】香港ADHD成人患者多達15萬人 金像獎最佳導演：確診 ADHD不代表世界末日

你可能感興趣

【電子奶嘴】5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時　加拿大研究證患ADHD機率高7.7倍
13:54 2023/08/30
【電子奶嘴】5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時　加拿大研究證患ADHD機率高7.7倍
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
17:31 2023/09/22
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
【ADHD】香港ADHD成人患者多達15萬人 金像獎最佳導演：確診 ADHD不代表世界末日
19:00 2023/09/25
【ADHD】香港ADHD成人患者多達15萬人 金像獎最佳導演：確診 ADHD不代表世界末日
網絡熱話 兒童健康 抑鬱症 醫生 過度活躍症 專注力不足 ADHD

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾