【ADHD】ADHD學童開學難題多「抗難抗悶」能力弱　醫生教家長由「改變」入手

▲ ADHD學童需要多點支援去提升專注力。

悠長暑假過後重返校園，一時之間難以適應規律的時間表實屬正常，但如果小朋友持續拒絕上學，甚至出現易怒、反叛等情況，有可能是專注力不足/過度活躍症（ADHD）。精神科專科何浩賢醫生表示：「ADHD學童抵抗困難和沉悶的能力較弱，而升班的課堂內容更艱深，因此他們往往難以應付新學年的挑戰，開學季期間的ADHD求診個案明顯有所增加。」何醫生更提醒，ADHD學童有較大機會出現對抗性行為，如不服從指示、故意觸怒別人等，一旦出現這些情況，管教及治療將變得更複雜。

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子女在家好動未必是ADHD

小朋友「無時停」，要分辨是好動還是ADHD，可視乎他們在不同場景的表現。何醫生指出：「如小朋友在家及學校的情況兩極，即只是在家表現頑皮，有機會是家長未能正確處理小朋友的行為、情緒問題。但若小朋友在學校也出現『遊魂』不專心、成績和操行欠佳、沒法遵守規定等，便有機會是ADHD。」

ADHD學童「抗難抗悶」能力弱

學習過程中少不免需要抄寫、背誦、默書，但這些正正是ADHD學童的弱點。何醫生解釋：「因為抵抗困難和沉悶是專注力的一部分，所以患者往往難以堅持做沉悶且重複的事情。」此外，ADHD學童的組織能力亦較弱，因此他們對文章寫作的作業倍感吃力。久而久之，即使他們曾嘗試努力，但成效仍不理想，便容易放棄學習。

家校雙管齊下改善子女表現

對於上述提到的「開學難題」，何醫生建議：「家長可從環境入手，減少令孩子分心的干擾，例如患者對聲音比較敏感，營造安靜的學習環境，有助提高他們的專注力。」另外，ADHD學童易被刺激觀感的事物所吸引而沉迷，例如影片、電子遊戲，出現「過度專注」（hyperfocus）。因此家長應在小朋友學習時，盡量收起電子產品，或避免在學習裝置上安裝其他應用程式。家長亦可與小朋友制定休息時間，如學習半小時休息5分鐘。家長也可與學校商討作彈性安排，例如讓小朋友坐在課室較前的位置、採用小班教學、減少重複性的功課，協助他們早日適應學校環境及跟上進度。

一旦未能及早正視ADHD，學童一直遇到挫折，除了令他們更抗拒學習外，也可能會因為長期缺乏成功感和承受巨大壓力，而令負面情緒「爆煲」，抑鬱症和焦慮症都是常見的ADHD共病。何醫生補充：「ADHD患者有較大機會發展出對抗性行為，會對較權威人士產生易怒、反叛、不服從、推卸責任等，致家長管教及病情管理會更複雜。因此，如家長有懷疑，應及早求醫，由醫生從多方面評估小朋友的情況。」

藥物有不同類型 可助提升專注力

現時臨床上主要以中樞神經刺激劑協助改善ADHD學童改善症狀，醫生會根據學童的日常規律及病情，建議處方長效或短效藥物，助提升集中力及控制情緒。何醫生分享，一名就讀小學的男童時常發脾氣、對抗父母，升班後成績一直追不上進度，更曠課已久。媽媽苦無對策，同時開始出現焦慮症狀，於是求醫。經診斷後，醫生為他處方合適的藥物，家長配合改變教育方針，由責備改為多鼓勵，給予小朋友成功感，其病情及曠課情況已漸見改善。

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