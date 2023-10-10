【食用安全】港男深圳勇敢挑戰「全生宴」　食生蟹生蝦生蠔再加辣椒油隔日下場揭盅

▲ 港男深圳挑戰「全生宴」，生蟹生蝦生蠔再加辣椒油，隔日下場揭盅震驚全網。

近年生醃海鮮越來越流行，但也要注意食物衛生安全問題。有港男近日在網上發文，表示在深圳首次挑戰「全生宴」，包括生醃蟹、生瀨尿蝦、生蠔等，且全部都加上辣椒、辣油。事主其後公開自己進食第2天後的下場，引發網民熱議。

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一名港男上周日（1日）於Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」發文，並貼上他吃「全生宴」的照片，指内地朋友親自料理，招呼他吃這些菜式。事主表示這是他第一次挑戰生醃海鮮，「希望唔好肚痛」。而事後他亦公布「戰況」，指自己「仲健在，第二日冇肚痛」。

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帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛表示「會生蟲」、「好恐怖」，但亦有網民表示「好正」、「好食，但搵命博」。同時，還有不少網民指出，生醃海鮮隱藏不少食物安全問題：「未煮熟食物很多寄生蟲」、「小心，有機會不是肚痛腸胃炎咁簡單，而係急性肝炎」。

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生吃水產的危害

根據本港食安中心，生的海產是高風險的生冷食物。生吃海產會有各種危害，包括微生物危害及寄生蟲。醃泡是把食物浸泡在調味液中以增添風味，但不能從食物中吸去足夠的水分來防止細菌滋生，也不能殺死任何寄生蟲。基本上，醃泡無法取代徹底烹煮。

避免進食生或未煮熟的醃泡海產

生的魚類及蟹可能含有有害細菌及寄生蟲，而介貝類則較常受到有害細菌及病毒污染。有人為了保持螄蚶等介貝類的鮮嫩質感，只會將之略煮，但此舉無法殺死當中的食源性病原體，包括抗菌素耐藥性病原體。進食生或未煮熟的食物所存有的風險遠高於熟食。高危人士，例如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力弱人士，若進食生或未煮熟的食物，受感染或出現併發症的風險較高，故應避免這些食物，而應食用煮熟的食物。在光顧食肆前，消費者應查看食肆是否領有食環署發出准予售賣刺身及壽司的牌照或許可證。

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責任編輯：羅嘉欣