  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為何9號風球地鐵露天段不行車？　曾任職港鐵議員解釋兩考慮

政治 16:48 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

天文台晚上7時發出9號風球，地鐵露天路段封閉，不明白的乘客向地鐵站職員詢問。 (梁偉榮攝)

「小犬」襲港，星期日晚7時懸掛「9號波」後，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，機場快線即停駛至凌晨，令不少人措手不及，滯留在機場車站車廂及大堂，車站外的的士站大排長龍。曾任職港鐵立法會議員張欣宇社交平台解釋，「9號波」下港鐵暫停露天路段行車，基於兩大考慮：

一，以科學原則計，無人系統性計過數驗證過颶風風力下，列車究竟行乜嘢車速可以頂得住當時個風力。有人可能話唔係全香港都咁大風，無錯，但同時呢個都意味，全香港其實唔同地方都有機會可以去到咁大風。作為車務控制人員，如果在唔知列車本身頂唔頂得住既時候，貿貿然放架車入佐露天段，真係造成人命傷亡，成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。


二，以過往經驗計，就算列車本身可以安全頂得住，但的確曾經發生因為冧樹損毀架空電纜，令到有列車失去動力滯留在露天段無法行駛，最終要令到車上面數以百千計既乘客，在惡劣天氣下經露天路軌疏散，好在無造成人命傷亡。但如果魯莽行事，不會每次都如此幸運。

張欣宇。（資料圖片/曾耀輝攝）

至於有否改善方法？張欣宇話，惡劣天氣下最大的原則就是留在安全處所（shelter），等待天氣轉好，所以如果將大方向變成，如何實現在惡劣天氣下都保持城市全面運作，是捉錯用神。不過，他認為，今次機場最不理想地方，是資訊發放嚴重不足，機管局需要清晰告訴旅客，機場主要對外公共交通已經全面停止，大家最好選擇是留在原地等候，機管局應該提供水餅乾等基本物資。

倘要再「夾硬」做多一步，張欣宇認為，可以考慮有限度行翻機場前往博覽館既列車，疏導大部分滯留旅客去博覽館安置休息，當然要做相關路段風險評估和實時監測風力，確定安全車速。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【體育發展】議員不解桌球館為何禁8歲以下兒童入內　文體旅局︰不排除日後進一步開放
20:24 2023/10/09
【體育發展】議員不解桌球館為何禁8歲以下兒童入內　文體旅局︰不排除日後進一步開放
【杭州亞運】卓永興等到機場迎接港運動員　盼運動員日後再放異彩
22:36 2023/10/09
【杭州亞運】卓永興等到機場迎接港運動員　盼運動員日後再放異彩
【施政報告2023】澳洲會計師公會倡延長港交所交易時間1.5小時　降低第二套物業從價印花稅
今日 15:34
【施政報告2023】澳洲會計師公會倡延長港交所交易時間1.5小時　降低第二套物業從價印花稅

你可能感興趣

【體育發展】議員不解桌球館為何禁8歲以下兒童入內　文體旅局︰不排除日後進一步開放
20:24 2023/10/09
【體育發展】議員不解桌球館為何禁8歲以下兒童入內　文體旅局︰不排除日後進一步開放
【杭州亞運】卓永興等到機場迎接港運動員　盼運動員日後再放異彩
22:36 2023/10/09
【杭州亞運】卓永興等到機場迎接港運動員　盼運動員日後再放異彩
【施政報告2023】澳洲會計師公會倡延長港交所交易時間1.5小時　降低第二套物業從價印花稅
今日 15:34
【施政報告2023】澳洲會計師公會倡延長港交所交易時間1.5小時　降低第二套物業從價印花稅
輕鐵 機場 機場管理局 立法會 港鐵 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾