為何9號風球地鐵露天段不行車？　曾任職港鐵議員解釋兩考慮

▲ 天文台晚上7時發出9號風球，地鐵露天路段封閉，不明白的乘客向地鐵站職員詢問。 (梁偉榮攝)

「小犬」襲港，星期日晚7時懸掛「9號波」後，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，機場快線即停駛至凌晨，令不少人措手不及，滯留在機場車站車廂及大堂，車站外的的士站大排長龍。曾任職港鐵立法會議員張欣宇社交平台解釋，「9號波」下港鐵暫停露天路段行車，基於兩大考慮：

一，以科學原則計，無人系統性計過數驗證過颶風風力下，列車究竟行乜嘢車速可以頂得住當時個風力。有人可能話唔係全香港都咁大風，無錯，但同時呢個都意味，全香港其實唔同地方都有機會可以去到咁大風。作為車務控制人員，如果在唔知列車本身頂唔頂得住既時候，貿貿然放架車入佐露天段，真係造成人命傷亡，成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。

二，以過往經驗計，就算列車本身可以安全頂得住，但的確曾經發生因為冧樹損毀架空電纜，令到有列車失去動力滯留在露天段無法行駛，最終要令到車上面數以百千計既乘客，在惡劣天氣下經露天路軌疏散，好在無造成人命傷亡。但如果魯莽行事，不會每次都如此幸運。

▲ 張欣宇。（資料圖片/曾耀輝攝）

至於有否改善方法？張欣宇話，惡劣天氣下最大的原則就是留在安全處所（shelter），等待天氣轉好，所以如果將大方向變成，如何實現在惡劣天氣下都保持城市全面運作，是捉錯用神。不過，他認為，今次機場最不理想地方，是資訊發放嚴重不足，機管局需要清晰告訴旅客，機場主要對外公共交通已經全面停止，大家最好選擇是留在原地等候，機管局應該提供水餅乾等基本物資。

倘要再「夾硬」做多一步，張欣宇認為，可以考慮有限度行翻機場前往博覽館既列車，疏導大部分滯留旅客去博覽館安置休息，當然要做相關路段風險評估和實時監測風力，確定安全車速。

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