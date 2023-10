【精緻妝容】倪晨曦化妝技術媲美專業化妝師　五款誇張眼妝似足洋娃娃

▲ 化妝技術好高超!

模特兒倪晨曦(Elva)最近忙過不停,向來是時裝界寵兒的她,日前才出席完巴黎時裝周,見她在當地馬不停蹄地睇騷,並拍下各款美照。

照片中的Elva打扮光鮮亮麗,而且妝容精緻,再配上略為誇張的眼妝,顯得神彩飛揚!原來時裝周上的五個不同妝容,皆出自Elva一雙巧手,她就是自己的化妝師,相當厲害。

倪晨曦出席巴黎時裝周為自己化妝

Elva在社交網上載一條正在為自己化妝的短片,留言謂:「Spending 1.5hrs on hair and makeup everyday,creating different makeup to match with various outfits is so much fun!(每天花1.5小時做頭髮和化妝,創造不同的妝容來搭配不同的服裝真是太有趣了!)」見她手勢純熟,利用一條類似黑橡皮筋的東西將綠色和白色眼影印上眼皮,令眼影形成多條直線,創造出誇張妝容,但又跟當日的白綠色連身裙相當合襯!

誇張眼妝似足洋娃娃

另一個妝容,Elva就將焦點放在下眼睫毛,她在下眼線位置貼上三小撮假眼睫毛,再在眼睫毛上貼上心形裝飾,令到雙眼更圓更大,活像一個洋娃娃。除了眼睫毛之外,Elva亦試過化出玩味濃厚的黑色閃石眉,她在其中一條眉上貼滿黑閃石,另一條眉則以小量閃石點綴,為整體妝容增添華麗感。

至於另外兩個妝容,主要焦點都在眼影上,利用紫色下眼影營造少女感,再配搭同色系冷衫,感覺柔和,突出Elva的溫婉氣質。最後一個妝容是在眼頭和眼尾點上純白色眼影,並畫上潮爆「野生眉」,又是另一種美態,Elva亦有留言問大家最喜歡哪一個造型。

其實Elva五款妝容都強調眼睛部份,雖然看似浮誇,未必適合日常生活,但就非常適合女士們出席宴會或派對,只要配上簡單小洋裝,就已經十分吸睛!

