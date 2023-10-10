【精緻妝容】倪晨曦化妝技術媲美專業化妝師　五款誇張眼妝似足洋娃娃

▲ 化妝技術好高超！

模特兒倪晨曦（Elva）最近忙過不停，向來是時裝界寵兒的她，日前才出席完巴黎時裝周，見她在當地馬不停蹄地睇騷，並拍下各款美照。

照片中的Elva打扮光鮮亮麗，而且妝容精緻，再配上略為誇張的眼妝，顯得神彩飛揚！原來時裝周上的五個不同妝容，皆出自Elva一雙巧手，她就是自己的化妝師，相當厲害。

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倪晨曦出席巴黎時裝周為自己化妝

Elva在社交網上載一條正在為自己化妝的短片，留言謂：「Spending 1.5hrs on hair and makeup everyday,creating different makeup to match with various outfits is so much fun!（每天花1.5小時做頭髮和化妝，創造不同的妝容來搭配不同的服裝真是太有趣了！）」見她手勢純熟，利用一條類似黑橡皮筋的東西將綠色和白色眼影印上眼皮，令眼影形成多條直線，創造出誇張妝容，但又跟當日的白綠色連身裙相當合襯！

誇張眼妝似足洋娃娃

另一個妝容，Elva就將焦點放在下眼睫毛，她在下眼線位置貼上三小撮假眼睫毛，再在眼睫毛上貼上心形裝飾，令到雙眼更圓更大，活像一個洋娃娃。除了眼睫毛之外，Elva亦試過化出玩味濃厚的黑色閃石眉，她在其中一條眉上貼滿黑閃石，另一條眉則以小量閃石點綴，為整體妝容增添華麗感。

至於另外兩個妝容，主要焦點都在眼影上，利用紫色下眼影營造少女感，再配搭同色系冷衫，感覺柔和，突出Elva的溫婉氣質。最後一個妝容是在眼頭和眼尾點上純白色眼影，並畫上潮爆「野生眉」，又是另一種美態，Elva亦有留言問大家最喜歡哪一個造型。

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其實Elva五款妝容都強調眼睛部份，雖然看似浮誇，未必適合日常生活，但就非常適合女士們出席宴會或派對，只要配上簡單小洋裝，就已經十分吸睛！

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責任編輯：Kiwi Lee