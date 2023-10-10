【教師覆核】疑2019年發佈不當言論被革職　官校女教師入稟申司法覆核

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官立中學女教師疑於2019年社會事件期間，於Facebook 內發佈不恰當言論，被裁定其行為「未有達至教師的期望」，令政府名聲受損，屬行為不當，最終遭公務員事務局革職。女教師昨（9日）入稟高等法院申請司法覆核，形容解僱決定屬壓迫及不合法理，且不合比例地干涉言論自由，又指其Facebook 貼文只設定為僅供「朋友」閱讀，她於教學時亦沒有談論六四、罷課、辱警及遊行等政治議題，要求法庭撤銷局方革職決定。

申請人譚玉芬，答辯人公務員事務局局長。

入稟狀指，申請人於1995年成為文憑教師，2015年9月至2019年9月期間任教於賽馬會官立中學，教育統籌局常任秘書長於2020年11月30日至2021年2月17日，就申請人於Facebook 發佈的不恰當內容進行聆訊。當中申請人聲稱是於2019年社會事件中被「起底」的受害人，而且Facebook帖文僅於其個人帳戶上發佈，並由他人未獲申請人授權下向公眾傳播，又指若她被裁定行為不當，這將侵犯《基本法》賦予的言論自由。

申請人於2022年10月被裁定其行為「未有達至教師的期望」，令政府名聲受損，屬行為不當。公務員事務局於2023年7月去信申請人，稱考慮到相關不當行為的嚴重性及申請人求情等因素，決定將申請人革職。

入稟狀指，相關解僱決定不合比例地干涉申請人的言論自由，解僱決定屬壓迫及不合法理。入稟狀續指，申請人的Facebook 貼文只設定為僅供「朋友」閱讀，其帳戶中的好友亦沒有學生或學生家長，換言之，所謂對師生的不利影響，及或使政府名聲受損，都是由未經授權的傳播造成的，而非由申請人造成。

此外，申請人指沒有證據顯示她於教學時談及發現辱警內容和粗言穢語，申請人亦沒有談論六四、罷課及遊行等政治議題，而且局方亦沒有解釋採納相關裁定的理據，屬程序不當，申請人遂入稟要求法庭撤銷局方革職之決定。

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記者：梁錦麟