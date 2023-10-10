  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教師覆核】疑2019年發佈不當言論被革職　官校女教師入稟申司法覆核

社會 16:21 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

官立中學女教師疑於2019年社會事件期間，於Facebook 內發佈不恰當言論，被裁定其行為「未有達至教師的期望」，令政府名聲受損，屬行為不當，最終遭公務員事務局革職。女教師昨（9日）入稟高等法院申請司法覆核，形容解僱決定屬壓迫及不合法理，且不合比例地干涉言論自由，又指其Facebook 貼文只設定為僅供「朋友」閱讀，她於教學時亦沒有談論六四、罷課、辱警及遊行等政治議題，要求法庭撤銷局方革職決定。

申請人譚玉芬，答辯人公務員事務局局長。

入稟狀指，申請人於1995年成為文憑教師，2015年9月至2019年9月期間任教於賽馬會官立中學，教育統籌局常任秘書長於2020年11月30日至2021年2月17日，就申請人於Facebook 發佈的不恰當內容進行聆訊。當中申請人聲稱是於2019年社會事件中被「起底」的受害人，而且Facebook帖文僅於其個人帳戶上發佈，並由他人未獲申請人授權下向公眾傳播，又指若她被裁定行為不當，這將侵犯《基本法》賦予的言論自由。

申請人於2022年10月被裁定其行為「未有達至教師的期望」，令政府名聲受損，屬行為不當。公務員事務局於2023年7月去信申請人，稱考慮到相關不當行為的嚴重性及申請人求情等因素，決定將申請人革職。

入稟狀指，相關解僱決定不合比例地干涉申請人的言論自由，解僱決定屬壓迫及不合法理。入稟狀續指，申請人的Facebook 貼文只設定為僅供「朋友」閱讀，其帳戶中的好友亦沒有學生或學生家長，換言之，所謂對師生的不利影響，及或使政府名聲受損，都是由未經授權的傳播造成的，而非由申請人造成。

此外，申請人指沒有證據顯示她於教學時談及發現辱警內容和粗言穢語，申請人亦沒有談論六四、罷課及遊行等政治議題，而且局方亦沒有解釋採納相關裁定的理據，屬程序不當，申請人遂入稟要求法庭撤銷局方革職之決定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【掟彩虹】事主開腔反駁冒險樂園回應　3點質疑轟店方令人失望
今日 15:07
【掟彩虹】事主開腔反駁冒險樂園回應　3點質疑轟店方令人失望
【詐騙按揭】涉虛報為投資銀行總經理借2,600萬　警司陳凱港與前總督察否認兩項欺詐罪受審
今日 15:19
【詐騙按揭】涉虛報為投資銀行總經理借2,600萬　警司陳凱港與前總督察否認兩項欺詐罪受審
【性侵印傭】涉寓所強姦印傭罪成　年薪百萬保險從業員被判囚7年
今日 15:25
【性侵印傭】涉寓所強姦印傭罪成　年薪百萬保險從業員被判囚7年

你可能感興趣

【掟彩虹】事主開腔反駁冒險樂園回應　3點質疑轟店方令人失望
今日 15:07
【掟彩虹】事主開腔反駁冒險樂園回應　3點質疑轟店方令人失望
【詐騙按揭】涉虛報為投資銀行總經理借2,600萬　警司陳凱港與前總督察否認兩項欺詐罪受審
今日 15:19
【詐騙按揭】涉虛報為投資銀行總經理借2,600萬　警司陳凱港與前總督察否認兩項欺詐罪受審
【性侵印傭】涉寓所強姦印傭罪成　年薪百萬保險從業員被判囚7年
今日 15:25
【性侵印傭】涉寓所強姦印傭罪成　年薪百萬保險從業員被判囚7年
基本法 賽馬會官立中學 六四事件 司法覆核 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾