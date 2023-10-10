【搶劫商人】涉駕車截劫內地商人1600萬　3男認搶劫罪囚8年

▲ 涉駕車截劫內地商人1600萬，3男認搶劫罪囚8年。（資料圖片）

身懷1,600萬元現金內地珠寶商，乘車擬往匯款時，遭3名賊人駕車撞至死火後截劫，搶去兩個載有共1,600萬現金的背包，事後有賊人攜同部分款項購買兩隻價值共27萬勞力士錶等財物，3名賊人其後被捕，今（10日）於高等法院承認1項搶劫罪，被判監8年。法官判刑時指，本案案情嚴重，被告刻意駕車撞向事主的座駕致死火後行事，不只精心策劃，且準備充足。

3名被告楊文杰（28歲）、甄杰豪（27歲）及譚繼強（28歲），案發時均無業，3人承認1項搶劫罪，控罪指被告於2021年4月7日，於油麻地海寶路與佐敦道交界，搶劫胡姓商人1,600萬元。

法官判刑時指，被告串謀在逃人士犯案，本案不只計劃周詳，且預備充足。被告使用的車輛換上虛假車牌，於車上等候事主，並駕駛車輛撞向事主座駕致死火停駛，乘時搶去事主背包。

法官指本案案情嚴重，以12年為判刑起點，被告認罪減刑至8年，各被告於案中角色無異，各入獄8年。法官於判刑後指本案案發地點並沒有閉路電視系統，警方須花更多時間調查，以及需時追查閉路電視片段，故特別表掦警方，要求律政司向警方轉達有關訊息。

案情指，胡姓事主為經營珠寶及煙酒商人，經常須帶大筆現金到不同找換店匯返內地。案發日下午，被告與助手帶同兩個各載有800萬元現金背包，由司機駕駛7人車前往匯款。

當7人車駛至海寶道近佐敦道交界時，突然被一輛掛有虛假車牌的車私家車從後撞至死火。3名被告隨即下車，其中1人以鐵鎚擊破車窗，並企圖擊向胡的頭部，幸胡以雙手擋駕，另1人則取去7人車攝錄器。當司機被襲時，3名被告從後座取去2個背包，其間有人持2呎長刀指嚇事主及其助手，3人得手後絕塵而去。

從閉路電視片段顯示，案發前被告換上虛假車牌，並於酒店外等候事主，兩賊車會合後跟蹤事主所坐的7人車，並曾將搶奪得來的兩個背包拋到另一賊車後座。3名被告於案發日及翌日，曾到旺角購買兩隻價值14.8萬及12.8萬元勞力士錶。

3名被告於4月15日被捕，警方於3人住所分別起出涉案勞士錶、IPhone、金飾及現金2.6萬元等財物。警誡下，首被告稱受指使打人，另兩名被告則稱只負責駕車及把風。

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記者：林育慧