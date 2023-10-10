《我們的青春日誌》8.0版本展開新一年劇季　蘇韻姿關寶慧期間限定特別演出

▲ 《我們的青春日誌》

由陳恩碩（Tom）一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的本地原創廣東話音樂劇《我們的青春日誌》，連續上演超過1年，跨越360場演出，Tom重新執筆修訂劇本，推出更清新明快的《我們的青春日誌》8.0版，將於10月18日起舉行預演優先場。

同時，新劇季更邀請蘇韻姿及關寶慧作期間限定演出。蘇韻姿（Andrea）將於13場指定演出中飾演收兵娘娘Nancy，而關寶慧則於30場指定演出中飾演魔鬼校長嚴麗珍，為音樂劇注入新能量，令人引頸以待。

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▲ 蘇韻姿

蘇韻姿加盟演出

《我們的青春日誌》主創陳恩碩表示：「長壽音樂劇其中一個好玩的地方，就是有空間容許創作者及參與者經過沉澱後不停改進，經過歷練，每有想法把作品推得更高。1年前推出的長壽版，用的是第7稿劇本，經過一年的演出，在對白、結構、內容、角色刻劃、笑位及感動位方面，我都有用心及大膽地把它們雕琢，成為即將於長壽第二劇季問世的第8稿劇本。」

他續指：「演員方面，每個角色到了不同人手上，就算是同一性格、同樣對白，演繹也自有不同，構成獨一無二的魅力與魔力。非常高興有機會邀請到於加拿大修讀戲劇及參與過多個舞台劇演出的蘇韻姿加盟，為演好周旋於無數狂蜂浪蝶之間的Nancy一角，她必須摒棄於電視台處境喜劇中的『乖乖女』形象，180度搖身一變成為熱情奔放的收兵娘娘！」

▲ 關寶慧

至於關寶慧，Tom表示：「她曾於《我們的青春日誌》2019年版本中飾演主角嚴校長，令人拍案叫絕，今次有幸能邀請她再度參與限定演出，定能為大家帶來驚喜。新季度演出因應劇本結構改動，更隨之奉上新編曲、新舞蹈、新服裝設計、新舞台處理及新燈光效果，為觀眾帶來令人耳目一新的觀賞體驗。」

其實蘇韻姿於加拿大安大略京士頓皇后大學主修戲劇、副修音樂，曾於加拿大新時代電視主辦之「星秀動全城VOCALIBRE 2015」歌唱比賽勇奪亞軍，2016年參選香港小姐，及後加入處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊心如一角而為人熟悉。

Andrea表示：「舞台演出一直是我的興趣及心願，雖然在外國曾參與過多個音樂劇製作，《我們的青春日誌》卻是我在香港的首個音樂劇演出，心情十分興奮，同時也感到緊張。過去多月來密鑼緊鼓排練，期待於10月18日的預演優先場與大家見面，邀請大家共同見證我這個『第一次』。」

關寶慧演校長

畢業於香港演藝學院戲劇系、曾獲頒賽馬會及成龍獎學基金的關寶慧，畢業後活躍於電影、電視劇及舞台劇界，2019年憑舞台劇《她媽的葬禮》榮獲第28屆香港舞台劇獎最佳女主角（喜劇／鬧劇），同年暑假於香港理工大學賽馬會綜藝館上演的《我們的青春日誌》中飾演嚴校長一角。

關寶慧表示：「非常欣賞陳恩碩的才華、理想、熱誠、努力及堅持！當年他邀請我演出嚴校長一角，作為孕育長壽音樂劇的試金石，我是義無反顧一口應承。」

▲ 關寶慧

她指，在短短數年間，親眼見證Tom坐言起行，排除萬難：「多番優化劇本及製作，興建為此劇量身打造的劇場，長壽劇橫空出世，並且轉眼間已公演超過一年，我的欣喜及感動實在非筆墨可以形容！」

她並表示：「這次接受他邀請飾演嚴校長8.0，與台前幕後一班對音樂劇充滿熱情的發燒友合作，我自己也有全新的體會，希望很快在『爆炸戲棚劇場』見到大家。」

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