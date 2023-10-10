【CHIN UP】林家謙包辦陳奕迅新碟作曲　Michael Lau封面藏心思

▲ 藝術家Michael Lau 一手包辦封面。

久違5年未出過專輯的陳奕迅（Eason），早前公佈新專輯《CHIN UP!》即將面世，並於上周五中午12時供歌迷於網上預購，粉絲們立即瘋狂搶購，開賣首15分鐘網站已顯示需輪候一小時才能進入購買頁面，高峰時更達8000人輪候，反應超級熱烈！

簽碟期間，Eason看著2023年生產出來的BB (新專輯)，突然間眼紅紅，最後更低頭抹去淚光，問他為什麼這麼感觸？Eason說：「真係喊....左少少.....一時感觸囉，諗到張專輯係好多人好用心去做嘅心血，不止我一個人，係大家一齊努力成果，又見到同事好似工廠工人咁，不停係到幫我簽完包裝番隻碟.....辛苦晒大家....... 」

全新專輯名為《CHIN UP!》，概念來自英國留學時經常聽到的一句說話：「Keep Your Chin Up!」(別垂頭喪氣)。寓意大家挺起胸膛，昂首闊步面對變幻萬千的未來。

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均由林家謙作曲

整張專輯8首歌曲均由林家謙作曲，編曲部份則由李榮浩、林家謙操刀，同時邀請到多位各有風格的填詞人，譜寫八首盛載不同人生故事的作品。

專輯設計則由香港「Figure教父」兼藝術家Michael Lau 一手包辦，Michael特別為Eason繪畫一幅尺寸為 2.2米 x 2.2米的畫作，成為專輯封面，用充滿童真風格描畫一個佻皮小孩玩著攀登架，令整個成品充滿無憂無慮的童年喜樂。

Eason更於輯內印有迷你版封面插畫供歌迷留念，當中有過百張封面設計草圖，並附有封面畫作的證書，極具收藏價值。

Michael Lau設計《CHIN UP!》封面時還加入了一些巧妙，例如：將封面逆時針轉90度，攀爬架會形成「E」字，代表Eason；封面底部有9片彩雲，靈感來自英文諺語「on cloud nine」，即一種快樂到頂點的狀態，周遭環境變遷也能樂觀面對。而專輯頂部的星形吊燈不單純是點綴，當中寓意大家「shoot for the stars」，邁步向夢想進發。

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