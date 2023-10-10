【追數風波】呂方太太被追數不斷發酵　邵子風以「老千彩虹」反擊爆料極花生

▲ 呂方太太被邵子風追數不斷發酵，花生指爆燈！

現年59歲的呂方在2020年與年紀比他細16年的伍惠寶在2020年結婚，二人在同年8月誕下愛情結晶Emma，一家三口不時在社交平台放閃。

而伍惠寶為餸菜包送公司Fresh to Go的創辧人，早前其公司更進軍電子收費平台，與不少超市及著名烹飪頻道合作，有指她身家已逾半億，享「網絡街市天后」稱號。

呂方太太被楊詩敏舊愛追數 邵子風：我直接搵《東張》

但近日楊詩敏（蝦頭）舊愛兼前經理人邵子風在社交平台向伍惠寶追債，指對方欠他70萬元。昨日（10月9日）伍惠寶發出聲明，稱邵子風嚴重不實地惡意抹黑她，因而作出一次性澄清，否認逃避對方，而是遭他封鎖和滅聲等。

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【追數風波】呂方太太發聲明反擊邵子風 澄清冇借錢遭抹黑已報警求助

「彩虹小姐」周身債

追數風波連日來不斷發酵，邵子風在個人社交網站來個大反擊，雖然未有開名，僅以「彩虹小姐」、「老千彩虹」稱呼，更爆料指「彩虹」背著正印與他人藕斷絲連，又與女同志歐遊「做過啲咩」，弄得一地花生。

邵子風今日（10月10日）凌晨發長文，當中提到：「如果對方報警話我騷擾、恐嚇佢家人，咁好快應該有警察搵我啦！我希望『我會追你追到天腳底』或者『你找唔找數講一句，唔找我搵專人處理』相關說法唔會構成恐嚇啦！我唔識法律呀！」

他續說：「呢單嘢幾年前曾經係最困擾我嘅事，不過幾年過去，上天保佑，我其實已經睇化左！失去，有時都係得著。如果唔係早幾日，我聽到我嘅寡婦同學講我知佢追數追到幾陰公、幾可憐、幾受氣、幾委屈… 我先會癲X左咁出文聲討！其實我老早就已經放棄追…」

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其後再爆料，指「老千彩虹」一腳踏兩船與一名大律師藕斷絲連，花生指數爆燈：

老千彩虹，你同我地大律師梁同學多年來藕斷絲連，再加上你點樣水佢果幾舊水，你有無同老公提過呀？

仲有你同老公仲拍緊拖時，你同TB小鮮姑娘去歐遊做過D乜，後來人地又點樣幫你，你又點樣反轉豬肚托水籠，你有無同老公提過呀？

我真係唔想提呢D呀！我話你用美人計我驚我講出黎無人信，我自己樣衰咋！不過既然你都講得出我要問你「借」30萬，我都唔怕樣衰提下呢D嘢啦！希望你老公問你你識答啦！仲有你周圍同人講你從前男友手上用1000萬買回嘅股份，人地答左我1蚊都無收過啦… 你係咪又呃你老公啫？

根本你老公都唔了解你係乜嘢人！

因為你老公蠢X到個程度，唔係好多街外人知囉！

其後，邵子風再發文並配上與一名叫Rainbow Ng的對話截圖，但他就「戴頭盔」指以此文為其散文作品，而且圖文並不相符：

【律師教我乜都戴個頭盔先！此文與圖片無關！此文為本人散文作品，當中涉及名字為角色名稱。】

我個人念舊… 所以長期keep WhatsApp history...

每次睇番，都令到我覺得，我唔應該就咁放過你…

老千本身已經好驚俾人知自己係老千…

更何況一個想成為企業家嘅老千呢！

提一提愚民，傳媒寫「半億身家」你信、「蠢仔女方」又信…

「佢嫁俾女方咪有半億身家囉！」

加埋「蠢仔女方」你果半億身家，老千就係「半億身家」啦！

如果我寡婦同學今日收得齊錢，我馬上delete所有嘢！講得夠唔夠簡單？

8條啫… 你唱一場都20幾啦親！

為老婆、為自己，唔抵俾嗎？

雖然佢係憑自己本事呃返嚟…

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