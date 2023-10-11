【家電速報】Philips3合1吸塵洗地機　清潔家居輕鬆一Take過

▲ 配合柔軟超微細纖維滾刷，在不損壞地板的前提下能有效將地板上的污垢全部帶走，令地板保持光潔如新。（相片由品牌提供）

如今不是阿信刷地板年代，吸塵機早已代替掃把，近年更有洗地機為大家代勞，不用依靠那重甸甸的濕水地拖，日子久了地拖毛頭還會脫掉，而且望着那盤變黑的洗地水，潔淨效果成疑。

最近Philips新推出一部AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機，吸塵、洗地變得輕易而舉，加上除菌功能，一機3用，「分身」有術！

地板，由踏入屋開始，連繫客廳、睡房、廚房、洗手間每一角落，它的清潔絕不能馬虎。清潔地板方式幾部曲：吸塵、先拖一次地、再用清水拖一次、吹乾……其實都頗為費時瑣碎，但又不能不做。

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新設計化繁為簡

根據德國市場研究公司MetrixLab一項調查，有91%的受訪者同意使用吸塵機和經拖地清潔的地是唯一乾淨的地板，同時更有98%的受訪者希望吸塵和拖地兩項工作能更容易完成。不過吸塵和拖地不僅需要大量時間，而且清潔工具更容易滋生細菌。想簡化家務上的工序？一部能同時洗地吸塵的吸塵洗地機便是首選！

最新推出Philips AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機，與過往推出的吸塵機產品，如塵袋式吸塵機及無綫吸塵機等不一樣。能輕鬆將吸塵、洗地、除菌一Take過完成，除了節省清潔時間外，更可節省存放水桶、地拖及吸塵機的空間，而清潔效能更大大提升。

▲ 倒瀉飲料、麥片甚至零食，這部機都可代勞這些清潔煩惱。（相片由品牌提供）

輕鬆前後移動更省力

解構這部3合1吸塵洗地機，第一，它內置AquaSpin滾筒式活水吸洗技術及突破性反向旋轉雙滾刷吸扒，配合專利高轉速離心力滾刷及淨水污水分離設計，持續使用淨水強效清潔地板上的污垢，同時防止二次污染，而且清潔完成後更可以自動清洗，污垢和異味「無得留低」，將清潔地板變得輕鬆簡單。

第二，這部吸塵洗地機窩心之處，是加入全新的AquaSpin滾筒式活水吸洗技術，能一次過吸塵洗地，對硬地板進行深層清潔，有效對付地板上的乾、濕污垢，僅用清水便可去除灰塵、污漬、液態污垢和高達99.9%的細菌。

配合突破性反向旋轉雙滾刷吸扒，比起單滾刷設計具有更強的清潔能力，在清潔期間更可隨意向前和向後移動，其獨特吸扒經過專門設計，可以全方位吸走吸扒前後的液體或固體污漬，確保硬地板一塵不染；而一推一拉符合人性化雙向動作，可以節省力氣，筆者使用這部重4.6kg時，覺得推拉十分順手，也因為可以平放整部機，梳化底及床底的位置可輕鬆放入清潔，是站在用家角度的細心設計。

不會「二次污染」

事實長久以來，使用地拖拖地，抺地一次後再將地拖放入水桶中再洗，然後再拖，污水其實已經沾污地拖。為了解決這個「二次污染」的問題，Philips這部新吸塵洗地機加入專利高轉速離心力滾刷，其雙滾刷每邊可提供每分鐘4,500次高速旋轉，每分鐘合共9,000轉的強大轉速，持續在吸洗過程中將乾、濕污垢從滾刷分離，具更高的潔地能力，無論是紅酒、汽水，或是乳酪、穀類早餐等都能輕鬆清理。

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而高速旋轉更可形成強大的離心力，在吸洗過程中將乾、濕污垢從滾刷分離並收集，配合水箱內流動的淨水，滾刷持續自我清潔，令乾、濕污垢不會殘留在滾刷上造成二次污染，確保用潔淨水來潔淨地板。

另外，內置的Aqua Diffusion水擴散過濾系統，能將從硬地板上吸入的乾、濕污垢與空氣分離並鎖定在污水箱內，同時採用淨水及污水完全分離設計，令污水不會污染淨水，無論是由清潔初期還是後期，機都能釋出淨水清潔地板的每一個角落，比使用傳統地拖更衛生。

3種清潔模式 各適其適

現在的家居電器均以智能取勝，這部3合1吸塵洗地機具備3種清潔模式，以應付清潔不同污垢時，分別有一般吸洗模式、強力吸洗模式及吸水模式。一般吸洗模式主要針對一般日常清潔打掃使用；而強力吸洗模式則能加強吸洗能力，主要針對清潔地上的污漬或液態污垢而設；至於吸水模式則能停止供水及吸收殘留水漬45秒，3種模式靈活清潔家居。

記者：周美好