【香港人在北京】單文柔驚喜現身客串　演老千用加密貨幣氹陳展鵬入局　

▲ 可惜兩公婆未有同框。

TVB新劇《香港人在北京》昨晚（9日）首播，最大彩蛋絕對是陳展鵬太太單文柔（Phoebe）客串演出。

劇情講述徐港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希飾）誤墮投資騙案，身家損失慘重，該老千正正由Phoebe飾演，今次更是Phoebe首度與老公合作拍劇，雖然二人在劇中未有同框，但Phoebe隔空搵老公笨劇情爆笑又驚喜！

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Phoebe現身有驚喜

展鵬受訪時笑言：「今次係想畀個驚喜大家，Phoebe選完港姐之後就畀我私有化咗，佢其實一直都好想拍劇，亦都係我嘅小fans，好希望可以同我合作。」

談到兩公婆未能同框，展鵬坦言老婆有點失望，身為愛妻號的他不忘搞笑慰妻謂：「主要係我驚佢啲戲太好，會搶咗我啲戲！」

問到太太拍攝前有否向他取經？展鵬說：「因為都係得一場戲同埋幾句對白，所以叫佢最緊要Enjoy個過程、淡定同熟讀劇本，知道場戲要做啲咩就OK。」

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支持太太多點演出

展鵬又表示絕對支持太太多點幕前演出：「一直都好希望身邊嘅人做到令自己開心嘅嘢，唔好太多拘束，依家小朋友都開始讀書，佢可以放多啲時間畀自己，做多啲自己想做嘅嘢。」

除了今次是Phoebe相隔6年再現劇集外，而且展鵬及吳若希墮入的加密貨幣騙案，令不少網民聯想到近日的JPEX案，劇情非常應景。

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婚後淡出幕前

展鵬與Phoebe於2018年結婚，翌年Phoebe誕下女兒小豬比，隨後淡出幕前，專心當全職媽媽湊囡。

Phoebe在婚後選擇做全職媽媽，愛妻號展鵬謂這是一種犧牲：「她放棄自己的夢想及想做的事，全副心機投放家庭上，犧牲跟朋友共聚的時間。」

現在小豬比長大，希望Phoebe可以多點幕前演出！

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