【天瑜爸爸】醫療事故民事索償3年　天瑜爸爸與醫管局終達成和解

▲ 天瑜爸爸就女兒的醫療事故民事索償3年，今日有報道指他與醫管局終達成和解。

8歲女童周天瑜3年前因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在手術時出現醫療事故而淪為植物人癱瘓臥床長達3年，天瑜爸爸周先生為了愛女討回公道終日奔波，近日患上惡性肌肉瘤及肺癌三期。今日（10）有報道指，天瑜爸爸與醫管局進行的民事索償，經3年商討後，今日雙方終達成和解協議，並完成了最後的法律程序，但未能透露具體的和解協議條款。

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天瑜爸爸近日就醫療事故公開新證據，指控一名麻醉科醫生涉嫌篡改一份「液體進岀量」的手術紀錄，與大律師陸偉雄研究提出刑事控告的可能性。他在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文表示，「天瑜的醫療失誤事件最近再有新的進展，我們正就涉事的麻醉科呂醫生於術後修改手術紀錄，涉嫌意圖隱瞞真相一事，研究提出刑事控告的可能性。」

▲ 天瑜爸爸患上惡性肌肉瘤及肺癌三期。（「天瑜醫療事故關注組」fb圖片）

天瑜爸爸當時引述陸大狀所言：「十分慶幸能跟陸大狀會面，感恩正義的陸大狀免費為我提供了很多寶貴的法律意見，真的獲益良多。正如陸大狀所言，如果真的有人不誠實地篡改醫療紀錄，這已經不再是天瑜一個人的事，而是香港醫療制度的問題，受害的將會是廣大巿民。所以這個事情我必定會追究到底。」

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其女兒周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。在終日奔波勞碌下，天瑜爸爸上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他接受TOPick專訪時直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。

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責任編輯：王明芳