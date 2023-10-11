【活得健康啲】認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

▲ 皮膚科醫生解構潤手霜致敏成份，並教路轉季護膚秘訣。

踏入秋季，保濕護膚特別重要，手部護理亦不能忽略。那麼，選擇潤手霜時又有甚麼需要留意？TOPick訪問了皮膚科專科醫生劉顏銘，教大家分辨潤手霜中常見致敏成份，同時分享平日塗抹潤手霜的注意事項。

最新影片：

劉醫生表示，潤手霜中常見的致敏成份包括酒精、酸類、色素、防腐劑，以及香料等。這些成分一旦引起過敏，有機會造成接觸性皮膚炎，令皮膚出現紅腫、痕癢或刺痛，甚至冒出水泡；慢性發作則會令皮膚越發乾燥、脫皮及苔蘚化，亦即俗稱的「厚皮」，得不償失。如果本身患有濕疹，使用含致敏成份的潤手霜更有機會導致病情惡化。

點擊睇更多常見致敏成分：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

那麼平日該如何揀選潤手霜？劉醫生就建議選擇濃稠油脂度較高、呈乳霜狀的潤手霜，因為滋潤度較高，相比液態、水狀的乳液類效果更佳。市民在選購潤手霜前可先檢查成分表，確認是否含有致敏成分，並留意有效日期。如果是自己使用，可先在店鋪內試用，或者選購份量較少的使用裝，了解產品的氣味、觸感是否適合自己。

至於成分方面，可以選擇以甘油（glycerin）為主要成分的潤手霜，因為甘油能夠吸收水分，並將水分帶到皮膚角質層，是理想的保濕劑及肌膚調理劑。而封密劑如礦脂（petrolatum）和礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）等，則能夠在皮膚表面形成鎖水屏障，減低水分經皮膚表面流失的機會。

但要真正做到有效保濕，每天塗抹潤手霜的次數亦十分重要。劉醫生就指出，要視乎個人的肌膚狀況，例如有些人只在洗澡後擦潤手霜，但這對於已經乾燥的手而言其實並不夠。如果指尖已經開始乾裂、脫皮，她就建議1天擦4至5次，甚至可以在每次洗完手後就立刻使用。

▲ 皮膚科專科醫生劉顏銘。（越玲瓏攝）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣