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【慳家媽媽】港媽送完女兒上學北上深圳超市買餸　花¥100買滿一車餸

育兒經 18:48 2023/10/10

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大家會效法嗎?

港人到深圳消費購物不是甚麼新鮮事，返深圳即日買餸情況如何？是否物超所值? 近日就再有一名港媽在其小紅書平台分享北上超市買餸經歷，用了¥100人民幣（約港元107元）就買了一車的餸！

最新影片推介：

 

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港媽一定七口居於天水圍，每天趁住女兒幼稚園上學後就抽空到深圳買餸，她在自己的小紅書平台「芬姐在香港」，以「香港普通家庭生活，今天又去深圳買菜了」為題發布一段影片，紀錄自己到深圳買餸的過程。

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她揀選的超市位於深圳比較高消費的地區，對比下物價仍比香港划算，例如 1.9元（人民幣‧下同，約2港元）一袋薯仔、10元（約10.8港元）的蔥油餅、9.5元（約10.3港元）一大樽橙汁等，港媽直言：「香港一小瓶（橙汁）都得12塊5」。最後她總共買了一百多元食品。

而港媽回港後會合工人姐姐後，便到自取點拎取早前網購的東西，再讓工人姐姐接女兒放學，自己就先行回家，全程約3小時。而港媽網購的物品同樣是食品，包括鹽焗雞蛋、鵪鶉皮蛋等！

網友:直接把深圳物價抬高

影片引起網民熱議，有人認為「香港人來大陸買菜，直接把深圳臨港片區的物價都抬高了！」亦有人留言詢問港媽買菜的超市位置，表示有興趣，「你經深圳灣入境，去哪個超市？」

另外，由於港媽到自取點拿取貨物時路程需要500、600米，網民看到片後紛紛留言指「快遞離住的地方也太遠了」、「深圳生活很便利，起碼快遙送上門」、「拿快遞這麼遠嗎？香港不送快遞上門的嗎？這種距離換我應該不會網購了」。

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責任編輯︰王明芳

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