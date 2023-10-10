【糖尿病】糖尿病前期無明顯徵狀　醫生分享5個預防糖尿病小錦囊

▲ 糖尿病前期無明顯徵狀，醫生分享5個預防糖尿病小錦囊。

糖尿病是因為身體內胰島素的供應追不上需求（有可能是因為缺乏胰島素，或對胰島素的反應減低，或兩者同時出現）而引致血糖水平上升的慢性疾病，現為本港最常見的致命疾病中排第十位，估計患者數目約有70萬人。糖尿病分為一型和二型，其中一型糖尿病是因為自身免疫系統問題而難以預防，二型糖尿則與後天飲食和肥胖有關，若能了解和好好控制高危因素，管理自身健康，便有助預防二型糖尿病。

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糖尿病前期

糖尿病很多時候並無明顯徵狀，部分患者有可能因併發症出現而求醫後，診斷患上糖尿病，但大部分均是透過抽血檢驗，發現血糖水平過高才被診斷出來；亦有部分患者屬糖尿病前期，即血糖只略高於正常值，但未達到糖尿病的診斷標準。

根據美國糖尿病學會（American Diabetes Association）的定義，以下三種狀況屬於糖尿病前期：

空腹血糖介乎100至125mg/dL

口服75克葡萄糖2小時檢查血糖介乎140至199mg/dL

糖化血色素介乎5.7至6.4％

了解高危因素 及早預防糖尿病

很多人會因為血糖只是「輕微偏高」而忽略糖尿前期，但其實糖尿病前期是患上二型糖尿病的警號。只要及早介入，實行健康的生活和飲食習慣，有需要時使用藥物控制血糖，仍然有望預防（或推遲）糖尿病的發生。

常見的糖尿病高危因素包括：

肥胖或過重、BMI值超過23

長期缺乏運動

妊娠糖尿病史

家族遺傳

經常出外用膳

患有高血脂或高血壓

年長

需長期服用某些會令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素功能的藥物如類固醇

預防糖尿病錦囊

1.控制飲食：此為預防及治療糖尿病的金科玉律，飲食應以「三低一高」為原則，選擇低脂、低糖、低鹽和高纖維的食物，避免油炸、加工及高熱量的食物。

2.培養運動習慣：多做帶氧運動及強化肌肉（阻力訓練）活動，若能於每星期完成三至五次、每節維持30至60分鐘最為理想。

3.控制體重：少食多餐，切忌暴飲暴食導致營養失衡，並配合恆常運動。

4.作息有序：最理想的睡眠時間為每晚11時到早上7時，雖然身處節奏急速的香港看來是不可能的任務，但應盡量遵守規律的作息時間表。

5.定期做身體檢查：建議年滿四十五歲的人士，應至少每隔三年驗血糖。

鑑於糖尿病無明顯徵狀，患者的病情可在不知不覺下變嚴重；亦有部分患者可能會因為病徵輕微便採取「冷處理」的態度。縱然此病未必會即時對日常生活構成嚴重影響，但若血糖持續高企，便會引致血管病變，增加併發症發生的機會，例如視網膜病變(即俗稱糖尿病上眼)、腎衰竭、手腳麻痺足腳潰瘍甚至要截足（即俗稱糖尿腳），嚴重更會導致心臟病、中風等，因此我們不應低估此病的嚴重性，如欲了解有關治療方法，應尋求醫生的專業意見，配以合適的藥物治療，預防併發症出現。

下期將講解糖尿病的藥物治療方法。

▲ 養和醫院內分泌及糖尿科專科醫生盧國榮醫生。

標題經TOPick編輯修改，原題為《【淺談糖尿病】管理健康 踏出預防糖尿病的第一步》