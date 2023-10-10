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【牙科服務】公務員轉私營診所洗牙計劃　首3個月僅3成人使用遜預期

政治 17:40 2023/10/10

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，現時為57名公務員及合資格人士提供醫療及牙科服務，為紓緩牙科服務輪候時間，今年7月推出洗牙先導計劃，以公私營協作模式，在18個月內安排逾14萬人到私家牙科診所接受洗牙服務，而騰出的應診時段可調配給其他應診人士作定期監察或牙科新症之用。

立法會一個小組委員會今日討論公務員及合資格人士醫療及牙科福利，楊何蓓茵回應議員提問時稱，洗牙先導計劃沒有濫用情況，指計劃適合口腔沒有大問題人士，當局透過電話邀請，但計劃推行3個月以來，僅3成人選擇到私營診所洗牙，較預期低，估計是不清楚計劃，持觀望態度，當局會多做宣傳，令參與者不會擔心轉到私人診所後便不能返回公營牙科系統，並在計劃推出12個月後進行檢討。

對於民建聯立法會議員林琳關注，目前公務員預約牙科新症較為麻煩，須在每月首個工作天致電預約。楊何蓓茵表示，過去3年疫情對政府的牙科服務有很大的影響，理解到目前新症難預約，過去數月曾諮詢職方代表意見，希望預約新症不設限額，會繼續聆聽職方意見，再落實方案。

林文健：將建立電子預約系統

衞生署署長林文健則表示，署方正發展一個全新臨床資訊系統，將來會建立電子預約系統，讓公務員或合資格人士除了可經電話預約，也可透過系統預約，惟建立需時。

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記者：戴朗希

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