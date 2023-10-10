  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育真諦】自小讀屋邨學校考上大學 兒童導師：名校生與普通學生無太大區別

教育 17:40 2023/10/10

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

很多香港家長以子女入讀名校為目標，並以此為傲。這一現象主要源於香港的教育制度，加上學位有限，競爭激烈，入讀名校被視為一種重要的成就，或被視如一枝強心針，能夠為孩子的未來帶來更多機會。然而，名校生是否真的比其他學生優秀呢？這是一個值得思考的問題。

我在新界長大，就讀的是一所屋邨學校，師資一般，學校資源也有限。那時候，常常羨慕那些能進入名校的同儕。不過，後來我也能通過自己的努力，雖然成不了狀元，但也考上了大學，現在可回饋社會。在大學期間，我結識了很多名校生，才發現他們與一般學校的學生並沒有太大的區別。

童學園
【童學園】高考4A尖子化身熱血老師　薪火相傳帶領學生跳出書本做義工

恰巧昨天我就和大學同學的女兒談及這個問題，她自小一開始便在傳統名校就讀，現在已升上中四。她感覺校內的老師和別的老師沒多大分別；學生成績好是因為入學收生要求高，而且考試內容比一般學校艱深，要取得合格成績自然要加倍努力。大多數的同學都有補習，她也不例外；還慶幸遺傳了父母的優良基因，成績一向中上，學業方面沒有感到壓力，因此在校裏過了10個年頭仍覺得非常輕鬆。

相反，她的一位要好的女同學就不同了。去年由於要按成績選科，她已很努力溫習，結果卻未能選到心儀的科目。為此她非常自責，覺得如果再努力一點的話，成績可能會不同。她坦言在校同學彼此競爭十分激烈，但也能與同學相處融洽，沒有猜忌。面對中學文憑試，由學期初老師已按考試要求授課，讓他們為考試作準備。她也開始感到壓力了。

教育並不是為了進入名校，而是為了培養學生的能力、品格和社會責任感。無論是就讀名校還是其他學校，只要學生能夠發揮自己的潛能，追求自己的興趣和目標，都可以取得成功並獲得成就感。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : Miss Agnes  語言及藝術導師

家庭教育 正能量 中小學教育

最高瀏覽

【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾
【冒險樂園】公司：彩虹圖案均大於代幣　指控不實深表遺憾