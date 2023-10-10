【教育真諦】自小讀屋邨學校考上大學 兒童導師：名校生與普通學生無太大區別

很多香港家長以子女入讀名校為目標，並以此為傲。這一現象主要源於香港的教育制度，加上學位有限，競爭激烈，入讀名校被視為一種重要的成就，或被視如一枝強心針，能夠為孩子的未來帶來更多機會。然而，名校生是否真的比其他學生優秀呢？這是一個值得思考的問題。

我在新界長大，就讀的是一所屋邨學校，師資一般，學校資源也有限。那時候，常常羨慕那些能進入名校的同儕。不過，後來我也能通過自己的努力，雖然成不了狀元，但也考上了大學，現在可回饋社會。在大學期間，我結識了很多名校生，才發現他們與一般學校的學生並沒有太大的區別。

恰巧昨天我就和大學同學的女兒談及這個問題，她自小一開始便在傳統名校就讀，現在已升上中四。她感覺校內的老師和別的老師沒多大分別；學生成績好是因為入學收生要求高，而且考試內容比一般學校艱深，要取得合格成績自然要加倍努力。大多數的同學都有補習，她也不例外；還慶幸遺傳了父母的優良基因，成績一向中上，學業方面沒有感到壓力，因此在校裏過了10個年頭仍覺得非常輕鬆。

相反，她的一位要好的女同學就不同了。去年由於要按成績選科，她已很努力溫習，結果卻未能選到心儀的科目。為此她非常自責，覺得如果再努力一點的話，成績可能會不同。她坦言在校同學彼此競爭十分激烈，但也能與同學相處融洽，沒有猜忌。面對中學文憑試，由學期初老師已按考試要求授課，讓他們為考試作準備。她也開始感到壓力了。

教育並不是為了進入名校，而是為了培養學生的能力、品格和社會責任感。無論是就讀名校還是其他學校，只要學生能夠發揮自己的潛能，追求自己的興趣和目標，都可以取得成功並獲得成就感。

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