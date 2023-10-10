【非禮親女】六旬肉類切割員涉兩度非禮女兒　官斥行為禽獸不如判監4年

▲ 6旬父涉非視女兒，今於區域法院判囚4年。資料圖片

62歲肉檔肉類切割員涉於2015年在家非禮7歲親女下體，數年後再重施故技，事件最終由社工揭發。涉案父親早前承認兩項非禮罪，今（10日）在區域法院被判監4年。暫委法官判刑時斥，事主因被告禽獸不如的自私行為，受到極大影響且出現情感扭曲情況，被告行為令人噁心，為了一己獸慾而罔顧事主的成長，其視對方為洩慾工具，行為極之可恥。

被告Y.H.K.（62歲，報稱為肉檔的肉類切割員），早前承認兩項非禮罪。

暫委法官判刑時指，不認同早前辯方求情時指，被告因家庭壓力而犯案，又指心理報告指，被告當時除了有妻子外，更與事主X母親發展婚外情，歷時逾20年。暫委法官不明白被告為何看見女兒會有性慾，亦不明白被告為何因壓力犯案，而又一錯再錯性侵女兒。

暫委法官又指，報告並無顯示被告有孌童癖，質疑被告沒有孌童癖，性生活亦未有不足，何以替女兒洗澡就會引起其性衝動。暫委法官指，被告悔意未充分，未能對症下藥。

暫委法官斥被告，X因被告禽獸不如的自私行為，令X失去父親關心之外，更受到極大影響且出現情感扭曲情況，暫委法官斥被告行為令人噁心，為了一己獸慾而罔顧X的成長，其視對方為洩慾工具，行為極之可恥。

暫委法官指被告在首次非禮事件後再變本加厲，與兒子同坐沙發下仍侵犯X，行為膽大妄為，完全漠視遭兒子發現後，對兒子造成何等倫理及心理影響，判被告入獄4年。

案情指，2015年11月至12月，被告與當時7歲的女兒X在家，被告突然脫去X褲子，非禮X下體後要求X不要把事件告知他人。數年後某日，X與胞兄及被告坐在梳化上，被告要求與X一同蓋被，其後再非禮X下體。事件最終於2021年被學校社工揭發。

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記者：梁錦麟