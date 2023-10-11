【KO糖尿病】糖尿病無法完全根治　醫生揭2大方法可有效控制血糖水平

▲ 糖尿病現時無法完全根治，醫生揭2大方法可有效控制血糖水平。

糖尿病是由於身體內胰島素失調（供應追不上需求），無法把血液裡的葡萄糖送到細胞，令血糖濃度升高。縱然現時仍沒有完全根治糖尿病的方法，但患者可透過飲食改善、運動及藥物治療有效控制血糖，以減低一連串併發症包括中風、心臟病、失去視力、腎衰竭等風險。

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規律生活配以藥物治療 雙管齊下

要有效控制血糖，首要條件是控制飲食。除了少吃甜食及油膩食物，患者須定時及定量進食，控制碳水化合物的攝取量。另一重要元素是適量運動，令身體能善用葡萄糖，減少對胰島素的抗阻，並增強心肺及心血管功能。除此之外，醫生會針對糖尿病患者的情況處方不同藥物，藥物可簡單分為口服藥和注射藥物，而注射藥物可細分為胰島素及非胰島素。

糖尿病分兩大類型：

一型糖尿病（胰島素依賴型）—— 由於患者自身免疫系統錯誤識別，導致製造胰島素的細胞受損，無法正常分泌胰島素，故此必須長期注射胰島素，劑量則按血糖檢測而定，注射次數因人而異。

二型糖尿病（非胰島素依賴型）—— 九成糖尿病患者屬此類型，主因多源於身體內胰島素抗阻性增高，及/或胰島素分泌減少導致。藥物治療一般先從口服降血糖藥開始，當服用口服藥亦未能有效控制血糖時，便會加入胰島素或非胰島素注射藥物。一些特別情況如懷孕、手術前後、出現急性高血糖併發症、嚴重感染、腎功能衰竭等都適宜暫時注射胰島素。

糖尿病藥物治療

口服抗糖尿病藥物選擇多，大致可發揮兩種功能。第一種是有助刺激或增加胰島素分泌的藥物能使血糖下降，種類包括磺酰脲類（Sulphonylureas）及氨甲酰甲基苯甲酸類 (Meglitinides)。

另一種是當服用後能減低胰島素抗阻力、增加身體對胰島素的反應，從而降低血糖的藥物，種類包括：

雙胍類（Biguanide）—— 二甲雙脈（Metformin）為常用的口服降血糖藥，功效在於能減少腸道糖分吸收及肝臟製造過多葡萄糖，從而降低血糖水平，同時不會增加胰島素的分泌，安全性高亦合乎經濟效益，常用於治療二型糖尿病。

葡萄糖甘酶抑制劑（α - glucosidase inhibitor）—— 減慢蔗糖及澱粉質的消化和吸收，減低飯後血糖升幅。

二肽基肽酶-4抑制劑（DPP-4 inhibitor）—— 透過抑制特殊的酵素，二肽基肽酶-4抑制劑可在血糖正常或過高時增加身體製造和釋放胰島素的能力，同時亦會抑制肝臟製造葡萄糖。

噻唑烷二酮類 （Thiazolidinediones)

除此之外，服用另類降糖藥——鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑 (Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors，簡稱SGLT2抑制劑），能令腎臟減少回收葡萄糖，促進糖分經小便排出體外。

注射藥物則包括：

胰島素注射劑 (Insulin)

能補充體內所缺乏的胰島素，從而降低血糖。胰島素也有按不同藥效分為不同類别，病人必須按醫生處方使用指定的胰島素，切勿隨意更改。

腸促胰島素針劑 (GLP-1 Receptor Agonist)

腸促胰島素仿造人體腸道內一種已知擁有降糖作用的荷爾蒙（GLP-1），能提升胰島素分泌，抑制體內的升糖素分泌及增加飽滿感，從而降低血糖。

每個人的身體狀況都不同，選擇合適藥物治療因人而異，醫生會根據病人整體情況而處方最適合的藥物，並密切監察血糖升降情況，適時調整藥物劑量。

即使病人已開始服用藥物，醫生仍需要觀察一段時問（長短視乎藥物種類）才能得知成效，並會按病人情況而考慮逐步加藥，以有效控制血糖，延缓併發症的發生。

為令治療得到最大成效，病人於求診時亦應告知醫生有否懷孕計劃，及正在服用其他藥物；平日亦需密切監察血糖，按時及跟從指示服藥。若持續出現副作用或情況變得嚴重，應立即告知醫生。

▲ 養和醫院内分泌及糖尿科專科醫生盧國榮醫生。

標題經TOPick編輯修改，原題為《【淺談糖尿病】 糖尿病藥物治療 有效控制血糖水平》