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【日本親子遊】北海道札幌主題酒店　夢幻房間薯條漢堡巨大化

親子好去處 16:10 2023/10/11

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酒店Rembrandt Style札幌與DOM DOM Burger連鎖店合作推出的薯條漢堡主題客房。（官網提供）

天氣轉涼，即將要踏入冬天的季節，不少人都會計劃去日本旅行，度過一個白雪紛飛的冬日。北海道的「Rembrandt Style札幌」酒店推出了一間以漢堡薯條為主題的房間， 房內的擺設和用品都是薯條、汽水和漢堡的造型，十分夢幻，計劃前往北海道的朋友切勿錯過！

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薯條漢堡主題房

酒店Rembrandt Style札幌與DOM DOM Burger漢堡包連鎖店合作，推出了以薯條漢堡為主題的DOMDOM概念客房，其特色是將連鎖店的食品融入房間的佈置。房內以原木色調為主，與薯條的鮮黃色和漢堡包的棕色營造出舒適感，加上可樂的鮮明紅色使房間不會過於單一，更添加了夢幻氛圍。

房間內的佈置融入了連鎖店食品元素。（官網提供）

房內最搶眼的是薯條造型的睡床靠背，巨大的3D薯條模型完美還原了平常薯條的外觀。房間的另一邊則有漢堡造型的茶几，旁邊的沙發更擺放了蕃茄抱枕，而電視牆亦由一粒粒的爆谷堆砌而成。

除了房間的家具用品融入漢堡及薯條的設計外，酒店在洗漱用品上亦增添了心思，洗手盤上的洗手液是利用雙層牛肉漢堡的造型設計，使房間無一不是薯條和漢堡的蹤跡。

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DOMDOM主題房的房價由每晚19,000日圓起(約港幣999元)，詳情可到官網查詢。

REMBRANDT STYLE札幌                
地址：北海道札幌市中央區南7条西5丁目
官網︰https://rembrandt-style.com/sapporo

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責任編輯︰王明芳

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